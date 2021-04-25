Рекорд сезона и поражение чемпиона: результаты Суперлиги Париматч 25 апреля

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 25 апреля, играются очередные четыре поединка в регулярном сезоне Суперлиги Париматч.

На момент написания новости киевский "Будивельник" обыграл в гостях "Харьковских Соколов" (126:99), а "Химик" разгромил действующего чемпиона страны – "Днепр" (66:47). Матчи "Прометей" – "Николаев" и "Киев-Баскет" – "Черкаськи Мавпы" стартовали в 16:00.

Будивельник переиграл Харьковских Соколов – 126:99, и таким образом команды обновили рекорд сезона по результативности – 225 баллов.

В первой четверти Харьковские Соколы смогли переиграть Будивельник. Удалось это не за счет командных действий, а за счет индивидуальных качеств. Чумаков смог набрать 20 баллов реализовав 5 из 5 трехочковых, 1 из краски и 3 с линии. Также 10 очков в свой актив добавил Мисяць. Никто у хозяев не забрасывал, но этого хватило, чтобы повести +4.

В следующей 10-минутке Будивельник не просто догнал, но и опередил соперника в середине четверти на 7 баллов. Однако, в составе харьковчан включились и другие игроки кроме Чумакова и Мисяця, что позволило уйти на большой перерыв при равном счете – 53:53.

После отдыха киевляне продемонстрировали замечательную точность с дальней дистанции. До перерыва в этом аспекте лидировали хозяева – 10 на 3. Однако, за 10 минут гости исправились сократив отставание до минимума – 11 на 12. 4 раза попал Буртт, 2 – Кожемякин, по разу Кобец и Девой.

В заключительной части ведя в 14 очков Будивельник чувствовал себя непринужденно и не просто держал преимущество, но и постепенно увеличивал ее. В итоге киевляне обыграли Соколов – 126: 99 и таким был установлен новый рекорд результативности сезона – 225 баллов на двоих.

Харьковские Соколы – Будивельник 99:126 (30:26, 23:27: 24:38, 22:35)

Харьковские Соколы: Бояркин 13 очков + 5 подборов + 7 передач, Шевченко 14 очков + 5 подборов + 2 передач, Мисяць 21 очков + 6 подборов + 2 передач, Боггс 12 + 1 подборов + 2 передач, Чумаков 30 очков + 9 подборов + 5 передач

Строитель: Дево 18 очков + 4 подбора + 5 передач, Дэвенпорт 22 очков + 6 подборов, Джонсон 16 очков + 6 подборов + 4 передач, Буртт 24 очков + 1 подборов + 7 передач, Джонсон Джуниор 14 + 2 подборов + 7 передач

Южненский Химик принимал чемпиона Украины Днепр.

Гости лучше начали матч, уверенно выиграв первую четверть. Южненцы в стартовые 10 минут игры набрали лишь 8 очков, но уже во второй четверти нашли свою игру. Команда Виталия Степановского перевернула все с ног на голову и отобрала лидерство, не отдавая до конца матча.

Хозяева, как и в дебюте игры, продолжали демонстрировать сильную игру в защите, пропустив за три последующих 32 очка. Днепр сбился на индивидуальную игру и допустил за матч катастрофических 22 потерь. При этом команда Дмитрия Болдаева реализовала лишь 33% бросков с игры и 21% трехочковых.

В Химика как всегда эффективно в нападении работал американский тандем Салливан - Нельсон. При этом южненцы лучше двигали мяч, выиграли подбор, и допустили меньшего количества потерь. Химик демонстрировал не идеален, но командный баскетбол, которого оказалось более чем достаточно для победы над чемпионом, который очередной матч играл без своего разыгрывающего Ди Джея Купера.

Отдав лишь первую четверть, команда Степановского доминировала в течение следующих 30 минут и одержала победу со счетом 66:47. Южненцы сравняли счет в сезонной серии с Днепром.

Химик - Днепр 66:47 (8:15, 26:10, 21, 10, 11:12)

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