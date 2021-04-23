Уникальная победа "Киев-Баскета", камбэк "Химика": результаты Суперлиги Париматч 23 апреля

Лидер Суперлиги Париматч "Киев-Баскет" добыл непростую победу над "Николаевом".

Подопечные Айнарса Багатскиса на паркете дворца спорта "Венето" подтвердили свой статус фаворита – 80:68. Примечательно, что столичный коллектив ни разу не дал сопернику повести в счете, что редко встречается в баскетболе.

Несмотря на то, что "Николаев" замыкает турнирную таблицу чемпионата, гости не выглядели обреченно. "Корабелы" хоть и постоянно проигрывали, но давали сопернику добиться серьезной разницы. К середине первой четверти киевляне повели в +10, но уже в начале второго периода преимущество хозяев сократилось в два раза.

К концу 10-минутки киевляне вырвались вперед на 19 пунктов и, казалось, окончательно убили интригу. Однако команда Валентина Берестнева тут же выдала рывок 9:1, а в начале третьей четверти "откусила" еще шесть очков от преимущества соперника.

Этот момент встряхнул киевлян и заставил их собраться. На решающий период команды вышли при счете 60:47. Хозяева паркета сумели не дать "Николаеву" совершить камбэк и отпраздновали очередную победу.

В свою очередь БК "Химик" и БК "Тернополь" выдали настоящую зарубу. Игра проходила в Южном на паркете ФСК "Олимп", а победа досталась хозяевам – 97:83.

Поединок стартовал неожиданно для "химиков". Уже в середине первой четверти гости захватили инициативу и добились преимущества "+10". Гости удерживали соперника на комфортной дистанции до 15-й минуты игры, когда подопечные Виталия Степановского сумели сравнять счет.

Этот момент позитивно повлиял на южненцев, которые взяли инициативу в свои руки. К началу третьей четверти на восемь очков впереди были уже они. Однако команда Дмитрия Забирченко очень быстро вернулась в игру – 61:61.

После этого на паркете начались качели, но "Химик" неожиданно выдал рывок 8:0. Этот момент и стал залогом будущего успеха хозяев площадки. Очень быстро в решающем периоде коллектив Степановского зажег "+14" на табло и довел игру до итоговой победы.

"Химик" – "Тернополь" – 97:83 (18:26, 33:21, 22:18, 24:18)

В еще одном матче игрового дня "Запорожье" добыло несложную домашнюю победу над "Харьковскими Соколами" – 102:79.

"Запорожье" – "Харьковские Соколы" – 102:79 (36:16, 19:25, 22:23, 25:13)

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