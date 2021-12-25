Радулович: Алина Ягупова – лучшая в мире. Такой баскетболистки больше нет нигде

Главный тренер женской команды "Будивельника" и национальной женской сборной Украины по баскетболу Срджан Радулович подвел итоги уходящего года, особо отметив победу над командой Франции. Радулович признался, что среди его подопечных можно выделить Алину Ягупова, которая является топ-игроком.

По мнению черногорского специалиста 29-летняя легионерка "Фенербахче" является лучшей баскетболисткой мира.

"Она очень профессионально относится к делу, является настоящим капитаном команды. Но мы победили Францию, как команда. За это я очень благодарен девушкам. Они показали командный дух. Они показали, как надо бороться за флаг Украины. Особенно сейчас, в эти сложные времена, которые переживает Украина", – цитирует Радуловича пресс-служба "Будивельника".

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Черногорский тренер работал с самыми сильными игроками мира, но Алина вне конкуренции.

"Смотрите, у меня был опыт работы с Лорен Джексон, Сильвией Фаулз, многими европейскими баскетболистками. Поверьте, такого игрока, как Алина, на этом уровне нет. Она топ и физически, и очень хорошо понимает баскетбол, очень большой талант. Очень большой талант. На данный момент – это самая лучшая баскетболистка мира, без конкуренции", – отметил Срджан.

Радулович уверен, что Алина еще долго сможет играть на высоком уровне.

"Все зависит от физического состояния, отсутствия травм, правильной реабилитации, правильного восстановления. Спортсмен ежедневно тренируется по четыре часа, большие нагрузки. Поэтому огромное значение имеет восстановление", – признался наставник.

В то же время черногорец отметил момент, который многие не понимают.

"Да, Алина – лучшая в мире, но баскетбол – это командный спорт. Одна Алина не может обыграть Францию. Для этого мы должны играть, как команда. И мы это сделали. Вы знаете, что были игры, в которых Ягупова набирала по 40 очков, но команда проигрывала. Результат приходит, когда играет команда. Я рад, что девушки услышали меня, поверили мне, когда я говорил им, что мы можем обыграть Францию. Это для меня такое удовольствие", – сказал Радулович.

Оценивая силу сборной Украины тренер был бы не против усилить состав.

"Я бы усилил позиции 1-го и 5-го номеров. Надеюсь, это будет натурализованный игрок. Он нужен сборной, если мы хотим высоких результатов. Вы видите, что во многих европейских сборных есть натурализованные игроки. У нас есть возможность посмотреть на иностранок и принять правильное решение. Это должен быть игрок топ-уровня", – признался наставник.

Радулович оценил уровень баскетболистки "Будивельника" Кристен Споляр.

"Американка – супер-игрок. Она очень профессионально относится к каждой тренировке, к каждой игре. Я очень доволен тем, как она играет в "Будивельнике". Но сейчас еще рано говорить по поводу Кристен в национальной сборной. Есть другие варианты. Все эти варианты надо очень аккуратно рассматривать и очень взвешенно принимать решение", – признался наставник.

Также тренер "Будивельника" высказался об игре Олеси Малашенко.

"Я так рад был, когда услышал, что Малашенко вернулась в Украину. Играть против баскетболистки такого уровня – это большой плюс для украинских девочек, для украинского баскетбола. И я расстроился, что она ушла из чемпионата Украины. Я всегда буду радоваться возвращению наших баскетболисток в Украину. Но я желаю Олесе только всего самого лучшего в спортивной карьере и в жизни. Персонально – это правильный выбор. Но расстроен я за украинский баскетбол, поскольку местный чемпионат потерял такого сильного игрока", – сказал Радулович.