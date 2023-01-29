ФБУ обратилась в ФИБА из-за позиции МОК по отношению к россиянам

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) обратился в международную федерацию баскетбола (ФИБА) из-за намерений Международного олимпийского комитета рассмотреть допуск к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

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В своем письме ФБУ призвала ФИБА принять решительные шаги по недопущению к участию в Олимпийских играх, квалификации к ним и другим международным стартам спортсменов из России и Белоруссии, пока эти страны не прекратят военную агрессию в Украине.

В противном случае Федерация баскетбола Украины оставляет за собой право бойкотировать все возможные соревнования в рамках Олимпийской квалификации, а также призвать весь цивилизованный мир к бойкоту Олимпиады.

OBOZREVATEL приводит текст письма без купюр.

"С глубокой грустью и разочарованием мы пишем это письмо. Вот уже почти год, как в Украине идет кровопролитная война, которую своим вторжением на нашу землю начала российская федерация. В это же время Международный Олимпийский комитет рассматривает участие российских и белорусских спортсменов в ближайших Олимпийских играх 2024 в Париже.

В этот факт нам трудно поверить! Всегда фундамент олимпизма был заложен на принципах взаимоуважения и борьбы за мир. Цель же олимпийского движения состоит в том, чтобы поставить спорт на службу гармоничного развития человечества, способствуя созданию мирного общества, которое заботится о сохранении человеческого достоинства.

Что мы в итоге имеем? МОК всколыхнул весь цивилизованный мир решением, которым перечеркивает свои главные принципы, он рассматривает возможность вернуть убийц и палачей к Олимпийской Семье. Мы не представляем, как можно выходить на одни стадионы и игровые площадки со спортсменами страны, которая бомбит, уничтожает, насилует и пытается убить другую нацию, захватить ее суверенную территорию и посеять мрак и хаос.

Мы призываем ФИБА Мир, как члена Олимпийской семьи, предпринять решительные шаги по недопущению участия в Олимпийских играх, квалификации к ним и другим международным стартам спортсменов из России и Беларуси, пока эти страны не прекратят военную агрессию в Европе.

Если здравый смысл не победит в этой страшной истории, Федерация баскетбола Украины оставляет за собой право бойкотировать все возможные соревнования в рамках Олимпийской квалификации, в частности – это возможные квалификации с участием национальных сборных Украины и сборных Украины 3х3. В то же время мы будем призывать и весь цивилизованный мир к бойкоту Олимпиады, которая в таком случае будет иметь гигантский след крови на своем белом флаге".

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