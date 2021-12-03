'Прометей' выиграл 15-й матч подряд: результаты Суперлиги Windrose 3 декабря

БК "Прометей" одержал 15-ю подряд победу в нынешнем розыгрыше Суперлиги Windrose. Баскетболисты тренера Ронена Гинзбурга были сильнее южненского "Химика" на своем паркете – 90:61.

Гости лидировали в этом матче лишь на первой минуте, после чего "Прометей" полностью захватил инициативу и не дал усомниться в своем статусе фаворита. Коллектив из Слобожанского с каждой минутой наращивал свой отрыв и в середине второй четверти довели его 17 очков.

Традиционно отлично себя проявляли американские легионеры хозяев Кеннеди и Доу. Они в итоге набрали по 18 очков каждый.

"Химики" сумели перед большим перерывом немного подтянуться к сопернику в счете. В третьей четверти хозяева снова взвинтили темп, заставив южненцев ошибаться и совершать неподготовленные броски. Это вылилось в 20-очковое преимущество "Прометея".

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Четвертая 10-минутка фактически превратилась в формальность. Команда Гинзбурга спокойно довела игру до победы и укрепила лидирующую позицию в первенстве.

"Прометей" – "Химик" – 90:61 (21:9, 19:23, 24:12, 26:17)

В другой встрече настоящую зарубу в Запорожье устроили соседи по турнирной таблице – местная команда и гости из Одессы. В невероятном по напряженности поединке удача в овертайме улыбнулась хозяевам – 101:89.

"Запорожье" – "Одесса" – 101:89 ОТ (23:16, 22:20, 21:26, 17:21, 18:6)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Суперлиге Windrose киевские "Будивельник" и "Киев-Баскет" одержали победы.