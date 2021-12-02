Гостевая победа "Будивельника": результаты Суперлиги Windrose 2 декабря

В чемпионате Украины по баскетболу играются очередные поединки регулярного сезона в Суперлиге Windrosе. В четверг, 2 декабря, "Тернополь" дома уступил "Будивельнику" 71:78. Второй матч между "Киев-Баскетом" и "Черкаськими Мавпами" начнется в 20:00.

Новость обновляется...

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 декабря после большого перерыва, связанного с матчами национальных сборных в отборе на ЧМ-2023, возобновился чемпионат в мужской Суперлиге. В В первых поединках "Днепр" дома победил "Кривбасс" 76:69. Матч между "Харьковскими Соколами" и "Николаевым" завершился со счетом 83:71.