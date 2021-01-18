"Прометей" уверенно обыграл "Соколов": результаты Суперлиги Париматч 18 января

Один из лидеров Суперлиги Париматч "Прометей" уверенно обыграл "Харьковских Соколов" в очередной игре регулярного чемпионата.

Подопечные Виталия Черния были сильнее соперника на своей площадке – 95:85.

Хозяева с первых же минут начали подтверждать статус фаворита. Уже к середине первой четверти команда из Каменского ушла в отрыв на 20 очков. Харьковчане были откровенно подавлены таким спуртом "Прометея".

Перед самым большим перерывом "Соколам" удалось подобраться к оппоненту на расстояние в 11 пунктов. Но фаворит с началом третьего периода дал понять, что держит ситуацию под контролем и вернул себе преимущество "+23".

В итоге "Прометей" уверенно довел игру до победы, которая стала для него 11-й в сезоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, южненский "Химик" накануне неожиданно проиграл на выезде "Черкаським Мавпам".