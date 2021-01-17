Поражение чемпиона Украины: результаты Суперлиги Париматч 17 января

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 17 января, были сыграны очередные поединки в Суперлиге Париматч.

Центральным матчем дня стала встреча в Запорожье, где местная команда сенсационно одолела действующего чемпиона страны - БК "Днепр" (76:78). В других матчах БК "Одесса" проиграл "Николаеву" (63:81). Игра "Черкаськи Мавпы" - "Химик" началась в 16:00.

В Запорожье команды провели результативную первую половину матча. Хозяева атаковали с высоким процентом с дальней дистанции (7/14 трехочковых) и активно загружали краску, набрав 22 очка из трехсекундной.

Днепр также много атаковал с дальней дистанции, реализовав 8 из 20 трехочковых половины, при этом команда Дениса Журавлева имела преимущество на подборах, за счет чего получила большее количество возможностей для атак второго шанса. Результативная игра трио Кэффи, Форчун и Маяускас против активной работы в нападении Террелла, Тимофеенко и Санон была одним из ключевых противостояний первой половины, которая завершилась при равном счете - 51:51.

Команды уменьшили обороты после большого перерыва, добавили в защите, в результате чего игра преимущественно проходила в медленном темпе и позиционном нападении. Процент реализации упал у обеих команд, но на протяжении большей части второй половины матча лидировали в счете хозяева.

Команды вошли в заключительные две минуты матча за 2 очков преимущества Запорожье. Команды много ошибались в нападении и ключевым в клатче стало попадание Форчуна за 17 секунд до конца. Американец реализовал трехочковый бросок, предоставив своей команде 4-очковое преимущество, которое хозяева уже не отпустили. Корниенко набрал 2 очка из-под кольца, сократив отставание, но на большее гостей не хватило.

Запорожье победило со счетом 78:76, оформив очередную сенсацию на старте 2021 года. После выездной победы над Киев-Баскет подопечные Валерия Плеханова уже дома за счет командной работы нанесли Днепру 4 поражения в сезоне.

Запорожье следующий матч сыграет 22 января дома против Будивельника, а Днепр вернется в регулярный чемпионат уже после выступления в Кубке Европы ФИБА.

МБК Николаев дома играл против БК Одессы в рамках регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

Хозяева уверенно выиграли первую половину. Команда Валентина Берестнева имела преимущество на подборах, лучше двигала мяч (14 против 5 результативных передач за половину) и имела значительно лучше процент реализации бросков с игры. Подопечные Олега Юшкина провалились в бросках из-за дуги, реализовав лишь 1 из 16 атак. Захватив преимущество на старте матча, хозяева не отпускали ее до заключительного перерыва. Стоит отметить удачный выход со скамейки Макса Конате, который за 10 минут принес команде 10 очков и 4 подбора.

В третьей четверти Одесса стабилизировала игру, добавив в защите, не уменьшая при этом обороты в нападении. Команда Юшкина реализовала четыре трехочковых, сократив отставание до 3 очков перед заключительной десятиминутки.

Как оказалось, это был последний удачный отрезок одесситов в этом матче, ведь заключительная четверть превратилась в сплошной рывок корабелов. Николаев выиграл четверть 27:12, поставив точку в этой игре.

Хозяева сделали 23 ассиста за матч, допустив лишь 6 потерь, лучше атаковали с игры и в целом контролировали ход игры на протяжении почти всей дистанции. Команда Берестнева победила со счетом 81:63, сравняв счет в сезонной серии с Одессой.

Николаев 23 января сыграет дома против Черкаських Мавп, а Одесса 21 января на выезде противостоять Химику.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне киевский "Будивельник" в матче триллере в овертайме проиграл дома "Тернополю".