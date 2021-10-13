"Прометей" потерпел второе поражение в Лиге чемпионов ФИБА

Баскетбольный клуб "Прометей" из Слобожанского (Днепропетровская область) потерпел поражение в матче 2-го тура Лиги чемпионов ФИБА. На паркете киевского Дворца спорта подопечные Ронена Гинзбурга со счетом 64:86 уступили "Людвигсбургу" из одноименного немецкого города.

Команды с разными достижениями подошли к своему поединку. Прометей стартовал в турнире с обидного домашнего поражения от испанского Тенерифе (70:73), а немцы, в свою очередь, уверенно выиграли домашний матч у итальянского Динамо Сассари (94:81).

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Тот поединок Людвигсбург выиграл благодаря высокому агрессивному прессингу и ту же тактику немецкая команда предложила Прометею, который не справился с этим – в результате много потерь, проблемы с началом атак. В защите, казалось, Прометей играл неплохо, плотно, но гости в первую очередь за счет трехочковых ушли в отрыв.

Порой в первой половине Людвигсбург выходил вперед на 8 очков, Прометей сокращал до минимума, но опять отпускал соперника. К концу второй половины преимущество Людвигсбурга достигла неутешительных 11 очков, но трехочковый Стивенса позволил Прометей уйти на большой перерыв с 8.

После перерыва рисунок игры не изменился. Людвигбург надежно играл в защите, не давая легко чувствовать хозяевам, зато в атаке у немецкого клуба большинство атак проходило, что позволяло немецкой команде наращивать свое преимущество, которое достигло 19 очков перед последним перерывом и "перевалило" за 20 очков в последней четверти.

В третьем туре чемпион Украины сыграет с итальянским "Динамо Сассари". Матч состоится 27 октября в 21:30.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 октября в первом туре "Прометей" с сиреной уступил "1939 Канариас" — испанскому клубу из города Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна, так же известному под спонсорским названием "Леново Тенерифе".