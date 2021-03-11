"Прометей" против "Днепра" и еще два поединка: анонс Суперлиги Париматч 11 марта

"Тернополь" – "Будивельник"

Тернополь, ФОК

Начало матча – 18:30

Трансляция – Xsport

Команды встретятся уже в третий раз в нынешнем сезоне Суперлиги Париматч. До этого "Тернополь" одержал две победы в очных встречах, набрав в каждой из них по 104 очка.

Отметим, что их соперники сейчас проводят лучший отрезок в чемпионате. Подопечные Игорса Миглиниекса выиграли семь из восьми последних матчей. На счету "Будивельника" 50% побед в 26 поединках и седьмое место в таблице.

Что касается баскетболистов Дмитрия Забирченко, то они уступили в последней игре с "Прометеем" и опустились на четвертую позицию. Несмотря на это, они сохраняют хорошие шансы на второе и третье места по итогам регулярного сезона.

"Днепр" – "Прометей"

Днепр, СК "Шинник"

Начало матча – 19:00

Трансляция – Obozrevatel

В центральном поединке очередной игровой недели Суперлиги Париматч "Днепр" примет на своей площадке "Прометей". Ранее в сезоне команды обменялись разгромными победами. Сначала действующие чемпионы Украины выиграли со счетом 101:66, а затем клуб из Каменского взял еще более убедительный реванш – 104:60.

"Днепр" и "Прометей" являются соседями по турнирной таблице, находясь на втором и третьем местах, соответственно. Их разделяет всего одна победа.

"Харьковские Соколы" – "Запорожье"

Харьков, ФСК "Локомотив"

Начало матча – 19:30

Трансляция – YouTube ФБУ

В заключительном поединке игрового дня встретятся "Соколы" и "Запорожье". Хозяева выиграли два последних матча в Суперлиге Париматч, а гости потерпели три поражения кряду. Несмотря на эти неудачи, подопечные Валерия Плеханова остаются на высокой пятой позиции в таблице.

Что касается харьковчан, то они ведут борьбу за попадание в плей-офф и сейчас занимают девятое место. В двух предыдущих очных встречах нынешнего сезона команды обменялись выездными победами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины (ФБУ) показала лучшие моменты поединков Суперлиги Париматч, которые состоялись с 4 по 7 марта.