ФБУ показала лучшие моменты очередной игровой недели Суперлиги Париматч

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Баскетбол
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Данк центрового 'Харьковских Соколов'

Федерация баскетболу Украины (ФБУ) представила лучшие моменты очередной игровой недели Суперлиги Париматч, в рамках которой с 4 по 7 марта в чемпионате состоялись 9 поединков.

Как сообщается на официальном сайте ФБУ, первую строчку в хит-параде занял Брайс Джонсон из "Будивельника", который в противостоянии с "Николаевом" оформил мощнейший слэм-данк. На второй позиции оказался момент с участием Ди Джей Стефенса из "Прометея", который не дал сопернику забить сверху, поставив красивый блок-шот.

Третье место занял защитник "Запорожья" Майк Кеффи, который показал фантастический дриблинг, оставив не у дел сразу двух баскетболистов "Тернополя".

Напомним, что единоличным лидером Суперлиги Париматч является столичный "Киев-Баскет", который опережает идущий вторым "Днепр" на три победы. Кроме действующих чемпионов Украины на самые высокие места по итогам регулярного сезона также претендуют "Прометей" и "Тернополь".

Таблица Суперлиги Париматч

Как сообщал OBOZREVATEL, определился победитель Кубка Украины по баскетболу среди женщин.

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