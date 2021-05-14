"Прометей" обыграл "Химик": результаты плей-офф Суперлиги Париматч 14 мая

БК "Прометей" из Каменского одержал победу над "Химиком" в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги Париматч.

Команда Ронена Гинзбурга была сильнее соперника на своей площадке – 82:69.

Игра началась без раскачки. Команды предложили друг другу интенсивный баскетбол, что привело к большому количеству потерь. До конца первой четверти лидер в счете постоянно менялся, но перед самым перерывом хозяевам удалось добиться преимущества "+7".

Этот момент положительно повлиял на игроков "Прометея", которые продолжили наращивать отрыв, доведя его к большому перерыву до 12 пунктов. Очень здорово помогла команде Гинзбурга реализация дальних бросков, которая в итоге составила 41%.

С началом второй половины игры ситуация на паркете не изменилась. Гости продолжали отпускать соперника, а когда отрыв достиг 19 очков, наставник южненцев Виталий Степановский был вынужден брать тайм-аут. Этот шаг привел в чувство гостей, которые выдали рывок 10:0.

Заключительная 10-минутка началась с 15-очковым преимуществом хозяев. Они отбили все попытки соперников спасти матч и довели его до победы.

"Прометей" – "Химик" – 82:69 (18:11, 22:17, 23:20, 19:21)

В другом матче игрового дня настоящую зарубу устроили "Запорожье" и "Тернополь". В невероятно напряженной борьбе сильнее оказались хозяева площадки под руководством Валерия Плеханова – 83:69.

Противостояние пятой и четвертой команд регулярного чемпионата полностью оправдало свой статус. И даже когда в начале второй четверти "Запорожье" оторвалось от гостей на 11 пунктов, гостей это ничуть не смутило.

Уже к большому перерыву "Тернополь" минимально повел в счете. Качели продолжились и в третьем периоде: хозяева сначала залетели на "+10", но тут же подопечные Забирченко уничтожили соперника рывком 8:0. Но ответ запорожцев в виде аналогичного отрезка не заставил себя долго ждать.

В итоге судьба поединка решилась в четвертой четверти, где в игре нервов удачливее оказались хозяева, которые повели в серии до трех побед 1:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне киевский "Будивельник" обыграл "Днепр" на старте плей-офф Суперлиги Париматч.