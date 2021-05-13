"Будивельник" выиграл у "Днепра" на старте плей-офф Суперлиги Париматч

Киевский "Будивельник" в четвертьфинале чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Париматч добыл выездную победу над "Днепром". Поединок на паркете СК "Шинник" завершился со счетом 68:76.

В регулярном чемпионате Днепр трижды переиграл Будивельник. И киевляне постепенно набрали мощный ход, поэтому имели лучшие коэффициенты на победу в стартовом поединке четвертьфинала.

Прогнозы киевляне взялись подтверждать уже в начале встречи, когда рывком 8: 0 сбили стартовые попытки хозяев навязать свою игру. Днепряне впоследствии выровняли игру, и все же в первой половине вынуждены были догонять. Хозяева при этом в первой половине вдвое больше теряли. А отставание в подборах киевляне компенсировали лучшей реализацией. Границу в 10 набранных очков за первую половину у гостей преодолели Яковичс (11), Дэвенпорт (10) и Брайс Джонсон (10). В Днепра 10 очков набрал только Кравцов.

После перерыва хозяева добавили агрессии. Превзошли на 8 очков гостей в реализации и впервые со стартовой четверти вернули лидерство.

Впрочем киевляне не позволили сопернику продолжить доминирование на площадке. После двух точных трехочковых за три предыдущих четверти, с началом четвертой у гостей из-за дуги забили Дэвенпорт дважды Кобец. Следующий рывок 9: 0 вернул киевлянам лидерство и уверенность. Хозяева взамен взяли минуту перерыва. Однако положение для них ухудшилось пятым фолом Санона, который к тому же получил повреждение.).

Следующий матч четвертьфинальной серии до трех побед Днепр и Будивельник сыграют в этом же зале через два дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 мая в стартовом поединке второго этапа сильнейшего баскетбольного первенства страны столичный "Киев-Баскет" обыграл "Черкаськи Мавпы" – 91:71.