"Будивельник" потерпел поражение в сложнейшем поединке Суперлиги Париматч

Киевский "Будивельник" в овертайме уступил "Тернополю" в чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Париматч. Единственная встреча субботы, 16 января, завершилась со счетом 99:104.

Хозяева уверенно повели игру, усилиями Анисимова и Бертта выйдя вперед. Преимущество киевлян в середине первой четверти доходило до 8 очков. С началом второй десятиминутки ситуация на паркете резко поменялась. Быстрые атаки Боуи и броски Агафонова позволили "Тернополю" выйти вперед.

Гости наращивали преимущество, доведя его до 13 пунктов, но досрочную победу удержать не смогли. Киевляне в заключительном отрезке оформили рывок 26:18. Подопечные Яйло могли выиграть эту встречу, лидируя за 55 секунд до сирены 92:88, но два подряд двухочковых от Боуи перевели игру в овертайм.

В дополнительное время решающими стали точные дальние броски от Омара Келхона и Андрея Агафонова.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Черкаськи Мавпы" добыли неожиданную победу над "Одессой" в очередном матче Суперлиги Париматч. Команда Максима Михельсона оказалась сильнее соперника на своей площадке – 71:62.

11 января "Будивельник" добыл уверенную победу над аутсайдером Суперлиги Париматч МБК "Николаев", ни разу за игру не дав соперникам выйти вперед.