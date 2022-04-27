'Получаем псевдороссиян': в РФ отреагировали на бойкот экс-украинцем московского клуба

Решение баскетболиста Хоэля Боломбоя отказаться возвращаться в московский ЦСКА свидетельствует о том, что в РФ слишком легко раздают гражданство. Уроженец Донецка, который в 2018 году получил паспорт России, покинул армейский клуб еще в феврале.

Комментируя ситуацию для "Р-Спорт", председатель тренерского совета Российской федерации баскетбола Станислав Еремин выразил уверенность в том, что причина решения Боломбоя может быть связана с его украинским происхождением.

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"Есть контрактные обязательства и у игрока, и у клуба. Прежде всего, надо рассматривать их. Боломбой родом из Украины, возможно, в этом причина его отказа. Мы слишком легко раздаем российское гражданство. Получаем псевдороссиян. Как игрок он мне нравится. А так – каждый имеет право на свое мнение. Просто надо внимательнее смотреть, кто у нас россиянин, а кто – нет", – сказал Еремин.

Напомним, Боломбой мог сыграть за сборную Украины на чемпионате Европы-2017, но не смог прибыть в команду.

Как сообщал OBOZREVATEL, все национальные команды отказались играть с российскими баскетболистами в отборочном турнире на чемпионате мира-2023.