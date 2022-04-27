'Отвалите! Не вернусь': экс-украинец, принявший гражданство РФ, жестко ответил на угрозы московскому клубу

Центровой сборной России Хоэль Боломбой отказался возвращаться в московский ЦСКА, который покинул сразу с объявлением РФ войны Украине. Уроженец Донецка, который в 2018 принял гражданство РФ, резко ответил руководству армейцев на требование приехать в расположение клуба.

Об этом сам Боломбой, которому пригрозили финансовыми санкциями, заявил на своей странице в социальной сети Instagram. Бывший украинец призвал ЦСКА выполнять договоренности, которые были достигнуты в феврале.

"Отвалите! Я же сказал вам, что не вернусь. Вы пытаетесь заставить игроков делать то, что вам нужно, путем наказаний и давления. Когда ситуация между Россией и Украиной обострились, вы сказали мне и всей команде, что все понимаете, и что мы можем уехать", – написал Боломбой, показав скриншот документа, который армейцы прислали в адрес его агента.

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Отметим, что Боломбой мог сыграть за сборную Украины на чемпионате Европы-2017. Однако игрок не смог присутствовать на первенстве континента.

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