'Политехника-Галичина' обыграла 'Запорожье': результаты Суперлиги Parimatch 12 января

Львовская "Политехника-Галичина" одержала победу над "Запорожьем" 99:68 в рамках бабла в Черкассах Суперлиги Parimatch.

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Львовская команда была лучше соперника в каждой из четырех четвертей, закономерно одержав уверенную победу. При этом подопечные Ярослава Зубрица реализовали 48% дальних бросков – 13 из 27.

Отметим, что у "Политехники-Галичины" сразу восемь игроков набрали 10 и более баллов, а самым результативным стал Владлен Бережной с 14 очками. Впрочем, отметим Александра Тищенко, который набрал 10 очков, совершил 5 подборов и 6 передач, выполнив большинство своих результативных действий в первой половине матча, что гарантировало его команде спокойную концовку.

В "Запорожье" самым результативным стал Роман Морозов, который восстановился от травмы и набрал 17 очков и собрал 9 подборов.

"Политехника-Галичина" поднялась на 5 строчку турнирной таблицы с 5 победами в 12 матчах, у "Запорожья" это 13 поражение в 15 матчах и последняя строчка турнирной таблицы.

В четверг, 12 января, команды завершат бабл в Черкассах: "Запорожье" сыграет со "Старым Луцком", а "Политехника-Галичина" встретится с "Прикарпатье-Говерлой".

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

Черкассы, ДС "Будивельник"

"Политехника-Галичина" – "Запорожье" 99:68 (22:15, 26:15, 23:10, 28:18)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Суперлиге Parimatch состоялось три поединка регулярного чемпионата.

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