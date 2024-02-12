Подозреваемым 14 и 15 лет: подробности убийства украинского баскетболиста в Германии

Напавших на юного украинского баскетболиста Владимира Ермакова, который вечером 11 февраля скончался от ножевых ранений, и его друга задержали. Личности преступников и их мотивы пока неизвестны, а второй пострадавший наш соотечественник находится в стабильно тяжелом состоянии.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко на своей странице в социальной сети Facebook написал о том, что полиция ведет расследование. По его словам, генеральное консульство Украины в немецком Дюссельдорфе, где произошло преступление, уже провело переговоры с главой полиции города Эссен.

"Консулы отметили необходимость скорейшего проведения расследования и привлечения преступника к ответственности. По имеющейся информации, полиция уже задержала напавшего. Продолжаются следственные действия. Консульское учреждение также контролирует лечение другого пострадавшего украинца. Ему оказывается необходимая медицинская помощь в больнице Эссена. Состояние нашего гражданина стабильное, угроз его жизни нет", – сообщил Николенко.

По данным портала t-online, по подозрению в совершении убийства украинца были задержаны двое подростков 14 и 15 лет. Конфликт произошел на центральном вокзале Оберхаузена. Вместе с Ермаковым и Козаченко ранения получили их друзья – 14-летний сирийский мальчик из Гельзенкирхена и 13-летняя немка с ливанскими корнями.

Украинцы стали жертвами нападения в преддверии очередного матча. Ребята выступали за молодежную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа. Ермаков раньше занимался баскетболом и играл в детских командах "Тейваз" и "5T.EAM-ДЮСШ-12" (2006 г. р.). В составе юношеской сборной Украины (U-16) выступал на чемпионате Европы 2022 года в Болгарии.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе 2023 года семнадцать хулиганов избили и ограбили двух украинцев в Польше. Нападавшие использовали дубинки, палки, трубы и мачете, причиной агрессии стала национальность жертв.

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