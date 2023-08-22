В Польше футбольные ультрас избили и ограбили украинцев

В Польше семнадцать хулиганов избили и ограбили двух украинцев. Нападавшие использовали дубинки, палки, трубы и мачете. Причиной агрессии стала национальность жертв, сообщает Wiadomości Wrocław.

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Больше десятка хулиганов футбольной команды Каменец-Зомбковицкого приехали к проживавшим в этом городе гражданам Украины и устроили над расправу.

"Их лица были закрыты, и они были вооружены дубинками, палками, трубами, мачете и даже хоккейной клюшкой. Ни с того ни с сего они стали угрожать и избивать 44-летнего и 18-летнего только из-за их национальности", - сказала представительница полиции Каменец-Зомбковицкого Катажина Мазурек.

После избиения ультрас ограбили своих жертв. В общей сложности у украинцев украли более 4000 злотых (~970$).

Как сообщают местные правоохранительные органы по итогам предварительного расследования 6 человек уже привлечены к ответственности, один из них задержан, 5 человек находятся под надзором полиции. Копы не исключают дальнейших арестов, связанных с этим делом.

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