Определился второй полуфиналист Суперлиги Париматч

В чемпионате Украины по баскетболу в среду, 19 мая, были сыграны очередные поединки четвертьфинальной серии Суперлиги Париматч.

"Прометей" из Каменского добыл третью подряд уверенную победу (81:63) в серии с "Химиком" и вышел в полуфинал.

Гости лучше начали игру, которая проходила довольно нерезультативно. Обе команды за первую половину на двоих набрали 63 очка, а подопечные Ронена Гинзбурга получили 7 очков преимущества. Прометей, как и в двух стартовых матчах серии, имел преимущество на подборах, при этом команда из Каменского лучше атаковала из-за дуги.

В Химика очередной эффективный отрезок провел Льюис Салливан, который еще в первой части матча набрал 10 очков и оформил 7 подборов. Но в целом в южненцев были проблемы в атаке, что подчеркивает низкий процент реализации бросков с игры.

В третьей четверти Прометей увеличил свое преимущество, проведя хороший отрезок в нападении и продолжив демонстрировать качественную защиту. Отличный отрезок провел Илья Сидоров, который реализовал серию бросков за третью четверть.

Гости продолжали доминировать и после большого перерыва, не оставив сопернику шансов на камбэк. В течение четвертой четверти преимущество команды из Каменского достигала 20+ очков. Прометей одержал третью подряд уверенную победу в серии с Химиком и забронировал себе место в полуфинале. Команда Ронена Гинзбурга победила команду Виталия Степановского со счетом 81:63 и вышла в полуфинал плей-офф.

Во втором раунде Прометей сыграет против победителя пары Будивельник – Днепр, где сейчас преимущество у столичного клуба (2-1).

Суперлига Париматч. 1/4 финала

Матч №3

Южный, СК Олимп

Химик - Прометей 63:81 (10:16, 18:19, 13:20, 22:26)

Химик: Войналович 8, Рябчук 8, Зотов 8 + 6 передач, Нельсон 7, Антипов 5 – старт, Салливан 12 + 13 подборов, Ковляр 6, Мироненко 6, Марченко 3, Козак 0, Клевзуник 0

Прометей: Эванс 21 + 7 подборов, Вон 20 Сидоров 12 + 5 передач, Петров 7, Липовый 2 + 6 передач – старт, Лукашов 10 Стефенс 6 + 5 подборов, Климов 2, Майерс 1 + 5 подборов, Беликов 0, Луценко 0, Пирогов 0

Счет в серии – 0-3

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне столичный "Киев-Баскет" добыл свою третью победу над "Черкаськими Мавпами" (78:76) и вышел в полуфинал, а чемпион страны "Днепр" выиграл в Киеве у "Будивельника" (81:72), сократив отставание в серии (1:2).