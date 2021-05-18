"Киев-Баскет" вышел в полуфинал Суперлиги Париматч: результаты 18 мая

В чемпионате Украины по баскетболу во вторник, 18 мая, были сыграны очередные поединки четвертьфинальной серии Суперлиги Париматч.

Столичный "Киев-Баскет" добыл свою третью победу над "Черкаськими Мавпами" (78:76) и вышел в полуфинал, а чемпион страны "Днепр" выиграл в Киеве у "Будивельника" (81:72), сократив отставание в серии (1:2)

В первой половине Киев-Баскет смог завладеть шестиочковым гандикапом. Представителям столице не помешала более лучшая игра соперника под щитами – 19 подборов против 20, и лучшие командные действия – 5 передач против 8. У подопечных Айнарс Багатскиса была меткость, и этого хватило для получения преимущества – 15 реализаций с игры против 11.

После отдыха Черкаськи Мавпы впервые в поединке смогли выйти вперед. За несколько минут до конца третьей четверти, Камерон Янг реализовал выстрел из краски и хозяева повели 2. Подопечные Максима Михельсона еще больше прибавили в командных действиях, и на момент завершения 10-минутки почти вдвое превосходили киевлян по передачам – 15 на 8. И все же результативные действия Коренюка, Мишулы и Ковалева вернули преимущество столичной команде 2.

В заключительной части Черкаськи Мавпы продолжили демонстрировать характер. За полторы минуты до завершения четверти гости вели в 8 очков. Однако, они рано расслабились. 40-секунда потеря концентрации и благодаря Коневу и Янгу сократили отрыв до 4 баллов. Айнарсу Багатскису даже понадобился тайм-аут. Но это не сбило темп хозяевам, наоборот, они приблизились к сопернику уже на расстояние двух очков. Главный тренер гостей вынужден был снова взять паузу – за 6 секунд до конца. На этот раз она помогла, и в борьбе Киев-Баскет сохранил преимущество, победил в матче – 78:76 и в серии 3-0. Стоит отметить Богдана Близнюка, который стал самым результативным в поединке – 20 очков, 3 подбора и 1 передача.

Суперлига Париматч. 1/4 финала. третий матч

Черкассы. ДС Будивельник

Черкаськи Мавпы – Киев-Баскет 76:78 (10:15, 20:21, 26:22, 20:20)

Черкаськи Мавпы Камерон 12 + 3 подбора + 8 передач, Попов 7 очков + 3 подбора + 2 передач, Конев 15 очков + 6 подборов + 5 передач, Скапинцев 16 очков + 4 подбора + 3 передач, Ткаченко 7 очков + 5 подборов

Киев-Баскет: Коренюк 6 очков + 11 подборов + 1 передач, Месси 7 очков 2 подборов + 2 передач, Близнюк 20 очков + 3 подбора + 1 передач, Ковалев 7 очков + 6 подборов, Павлов 11 + 1 подборов

Будивельник уступил дома Днепру в третьем поединке четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги Париматч – 72:81.

С первых секунд соперники без лишних приготовлений бросились на полных скоростях в битву, которая для хозяев могла стать решающей. И на первых минутах именно хозяева были убедительными. Они лучше попадали и преобладали в игре под щитами. И меткие трехочковые Террела и Закурдаева после середины игрового времени стартовой четверти предоставили уверенности гостям вместе с игровым преимуществом. Поэтому гости выиграли дебют встречи, а на большой перерыв уже имели 12 очков преимущества.

Определенные неприятности для гостей снова начались со второй половины. Некоторое время гости сдерживали натиск киевлян и все же позволили сопернику сократить отставание до дистанции менее десяти очков. Еще в середине четвертой четверти разница балансировала на грани двух очков, но на этот раз окончательного перелома в пользу киевлян, как в предыдущих поединках, не произошло. Сработал фактор Санона. Его лидерская игра на последних минутах стала ключевой в победном результате Днепра. С 27 очками в общем, 21 он набрал за одну четвертую четверть.

Поэтому серия продолжится четвертым поединком в Киеве.

Следующий, четвертый матч серии, команды сыграют в Киеве 20 мая.

Будивельник – Днепр – 72:81 (18:26, 11:15, 22:13, 21:27)

Счет серии – 2: 1

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