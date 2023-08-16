Определился соперник сборной Украины в плей-офф олимпийской квалификации по баскетболу

Мужская сборная Украины по баскетболу в полуфинале пре-квалификации на Олимпийские игры-2024 сыграет с командой Хорватии. Поединок состоится 18 августа. Время игры будет объявлено позже.

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В заключительном матче группы D хорваты победили Нидерланды со счетом 89:81. Групповой раунд "клетчатые" прошли без поражений, одолев Бельгию (86:55) и Швецию (99:67).

Соперник сборной Турции по второму полуфиналу определится после последнего матча группового раунда, в котором сыграют Швеция и Бельгия.

Напомним, что накануне украинские баскетболисты проиграли в третьем туре квалификационного турнира в Турции и со второго места в группе С вышла в полуфинал. Подопечные Виталия Степановского в Стамбуле уступили хозяевам со счетом 72:85.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1-м туре сборная Украины добыла драматичную победу в овертайме над Болгарией, а во 2-м разобралась с Исландией.

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