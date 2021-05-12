ФБУ назвала лучших игроков регулярного сезона Суперлиги Париматч

Накануне старта плей-офф Суперлиги Париматч были названы лучшие игроки регулярного сезона. Второй этап чемпионата Украины своим матчем откроют "Киев-Баскет" и "Черкаськи Мавпы".

Как сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ), центровой вторых Дмитрий Скапинцев превзошел всех баскетболистов по среднему количеству блок-шотов за игру – 1,9 за 38 матчей. Также были определены лучшие исполнители по количеству набранных очков, передач, перехватов и подборов.

Самую высокую среднюю результативность показал американский легионер "Химика" Тайрел Нельсон. На его счету 40 поединков и 18,7 очка. Его одноклубник Льюис Салливан обошел конкурентов по количеству подборов. В его активе 9,8 ребаунда за 39 матчей.

Лучшим ассистентом "регулярки" стал Ди Джей Купер из "Днепра". Он набирал в среднем 7,8 передач в 15 играх. Лидером чемпионата Украины по количеству перехватов (1,93 в 40 поединках) стал Майкл Кеффи из "Запорожья".

Как сообщал OBOZREVATEL, определились все пары плей-офф Суперлиги Париматч.