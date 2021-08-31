Определились соперники мужской сборной Украины по баскетболу в отборе на ЧМ-2023

Во вторник, 31 августа, состоялась жеребьевка отборочного турнира на чемпионат мира по баскетболу, который пройдет в 2023 году в Индонезии. Мужская сборная Украины попала в группу G, где ей будут противостоять Грузия, Северная Македония и Испания.

Перед началом торжественной церемонии наша национальная команда находилась в четвертой корзине. Полностью результаты жеребьевки выглядят следующим образом:

Группа A: Сербия, Словакия, Бельгия, Латвия

Группа B: Беларусь, Великобритания, Греция, Турция

Группа C: Хорватия, Швеция, Финляндия, Словения

Группа D: Израиль, Германия, Эстония, Польша

Группа E: Франция, Португалия, Венгрия, Черногория

Группа F: Босния и Герцеговина, Литва, Болгария, Чехия

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Группа G: Грузия, Северная Македония, Испания, Украина

Группа H: Россия, Нидерланды, Исландия, Италия

Отметим, что наша национальная команда начнет борьбу за попадание на чемпионат мира в ноябре 2021 года. Первый раунд отбора пройдет в три этапа: 20-30 ноября, 21 февраля – 1 марта 2022 и 27 июня – 5 июля 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее определились соперники мужской сборной Украины на чемпионате Европы по баскетболу, который пройдет в 2022 году.