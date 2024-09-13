Определен состав участников и формат нового розыгрыша баскетбольной Суперлиги

Исполком Федерации баскетбола утвердил регламент чемпионата Украины по баскетболу среди мужских команд в Дивизионе А (Суперлига) сезона 2024/25.

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Соревнования будут проведены в два этапа: на первом этапе команды сыграют три круга по туровой системе календаря в формате бабблов. На втором этапе, как и в прошлом сезоне, команды определят чемпиона Украины в плей-офф.

В сезоне 2024/25 каждая команда участница Суперлиги будет принимать соперников на домашней площадке. Как и в прошлом сезоне, титульным спонсором Суперлиги станет компания Favbet. Техническим спонсором чемпионата будет компания Spalding, мячами которой клубы элитного дивизиона будут играть в сезоне 2024/25.

Подтвердили свое участие в следующем сезоне Суперлиги 9 клубов: "Днепр" (Днепр), "Ривне" (Ривне), "Киев-Баскет" (Киев), "Черкаськи Мавпы" (Черкассы), "Запорожье" (Запорожье), "Прикарпатье-Говерла" (Ивано-Франковск), "Старый Луцк-Университет" (Луцк), БИПА (Одесса), "Кривбасс" (Кривой Рог).

Также в следующем сезоне состоится розыгрыш Кубка Украины, в котором примут участие команды Суперлиги и Высшей лиги.

Напомним, по итогу прошлого сезона чемпионом Украины и обладателем национального Кубка стал БК "Днепр".

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