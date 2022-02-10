"Одесса" обыграла "Николаев" в Суперлиге Windrose

В чемпионате Украины по баскетболу в четверг, 10 февраля, был сыгран единственный поединок регулярного сезона Суперлиги Windrose. "Одесса" на своей площадке со счетом 75:66 обыграла гостей из "Николаева".

Начало матча было равным. Одесса начала его с рывка 6:0, однако Николаев сумел отреагировать. На первый перерыв хозяева ушли с минимальным преимуществом. Старт второй четверти снова был за Одессой. Брайан Фицпатрик и Томс Леймонис вели команду за собой. Однако снова Николаев отреагировал и сумел отыграть 7 очков отставания. Впрочем, снова Одесса сделала небольшой отрыв. В этот раз благодаря игре Андрея Агафонова. На большой перерыв одесситы имели преимущество +7.

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После перерыва Одесса продолжила дело и даже увеличила преимущество до 10 очков, однако корабеллы снова не дали сопернику возможность оторваться, однако уступали перед последним перерывом -5.

Последняя четверть запомнилась невероятной игрой Лейманиса, поразившего пять подряд бросков, включая один трехочковый. Благодаря ему Николаев имел преимущество в 9 очков за две минуты до окончания матча. Как выяснилось, этот отрезок стал решающим в матче. Одессе удалось довести матч до победы и прервать серию из семи поражений подряд.

12 февраля Одесса будет играть против Кривбасса в следующем матче, а Николаев 17 февраля сыграет с Будивельником.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Одесса. СК Динамо

Одесса – Николаев 75:66 (18:17, 21:15, 16:18, 20:16)

Одесса: Агафонов (13+5 подборов + 3 ассиста), Келлисон (13), Фицпатрик (11), Марченко (2+5 подборов), Шепард (10+11 подборов), Лаурис (4), Леймонис (20+5 ассистов) ), Гутман (2), Ткачук (0), Новиков (0)

Николаев: Барнис (10), Кожемякин (11), Радунич (13), Тищенко (4), Крик (16+5 подборов), Херст (6), Волкер (6), Хохоник (0), Онуфриев (0).

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 февраля "Харьковские Соколы" обыграли "Запорожье" в очередном матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose. Подопечные Валерия Плеханова были сильнее на своей площадке – 79:74.