Непростая победа "Киев-Баскета": результаты Суперлиги Париматч 18 апреля

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Баскетбол
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Суперлига Париматч

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 18 апреля, играются пять поединков в Суперлиге Париматч.

Столичный "Киев-Баскет" в непростой борьбе взял реванш в Харькове над местными "Соколами" (72:75), а БК "Запорожье" победил "Прометей" (74:63). Встречи БК "Одесса" – "Днепр", "Черкаськи Мавпы" – "Будивельник" и МБК "Николаев" – "Химик" еще играются.

В Харькове "Соколы" активно начали встречу, не растеряв кураж с предыдущей сенсационной победы. Гостям уже в начале пришлось догонять харьковчан. И это им довольно быстро удалось. Помогла стартовая активность капитана киевлян Богдана Близнюка. За первые пять минут игры он набрал 8 очков. Однако в дальнейшем игра выровнялась. Хозяева не отпускали гостей, у которых не хватало сил, чтобы уйти в отрыв.

В итоге первую половину команды закончили с трехочковой разницей в пользу гостей. А самым за это время на площадке стал игрок Соколов Игорь Чумаков – 17 очков. Зато Близнюк после стартовых восьми очков больше к большому перерыву не забивал.

Лучшая реализация трехочковых позволила киевлянам удержать незначительное преимущество после первой половины.

Харьковские Соколы – Киев-Баскет

После перерыва течение борьбы существенно не изменилось. Хозяева отыграли еще два очка отставания. Развязка произошла на последних минутах. Опять пошел бросок у капитана гостей Близнюка. Сначала он забил после прохода под кольцо и в следующей атаке попал из-за дуги. Однако впоследствии его наказали за неспортивный фол. Чумаков реализовал два штрафных и в следующей атаке также забросил трехочковый. Победными для гостей стали следующее дальний попадание Янга и два реализованы Павловым штрафные.

Харьковские Соколы следующий раз играют 21 апреля в Каменском против Прометея. Киев-Баскет тот же день играть на выезде против Химика.

Харьковские Соколы – Киев-Баскет – 72:75 (18:22, 21:20, 17:15, 16:18)

Харьковские Соколы: Чумаков 24о + 7пд, Граф 17 Пейдж 12 Богс 6, Бояркин 6, Пресли 3, Шевченко 2, Месяц 2, Анисимов, Немцу.

Киев-Баскет: Близнюк 18о + 9пд, Ковалев 10о + 8пд, Павлов 10 Янг 9о + 6пр, Мишула 8, Коренюк 6о + 13пд, Мэйси 6, Тибодо 4о + 5пд, Крутоус 4

БК Запорожье смог одержать домашнюю победу в матче с Прометеем - 74:63.

В первой четверти Прометей полностью провалил игру. С 15 выстрелов только 4 (1 трехочковый) достались цели. На это хозяева ответили 10-ю попаданиями из которых 4 с дальнего расстояния. Кроме реализации, также Запорожье было сильнее под щитами – 12 подборов против 8, и в командной игре – 6 передач против 3. Это позволило подопечным Валерия Плеханова повести +16.

Запорожье – Прометей

Однако, в следующей 10-минутке гости серьезно прибавили и сократили отставание до 6 очков. Они смогли реализовать 11 выстрелов, из которых было 3 дальних, и вышли вперед по показателю подборов в матче – 21 против 18. 13 баллов на тот момент было у Сидорова, что делало его самым результативным в матче.

Запорожье – Прометей

После перерыва Прометей не удалось развить свои начинания. Команда Ронена Гинзбурга проиграла третью и четвертую четверти. Запорожье сделало почти вдвое больше передач – 20 (половина из них принадлежит Кэффи) против 11, и стоит отметить тех, кто эти передачи реализовывал – Тихонова (19 очков), Сизова (15 очков) и Маяускаса (13 очков). Поэтому, как итог, победа хозяев – 74:63.

Запорожье – Прометей 74:63 (25: 9, 15:25, 15:11, 19:18)

Запорожье: Мальчевский 8 очков + 4 подбора + 1 передач, Кэффи 8 очков + 4 подборов + 10 передач, Сизов 15 + 1 подборов + 4 передач, Тихонов 19 очков + 4 подбора + 1 передач, Маяускас 13 очков + 10 подборов + 2 передач

Прометей: Вон 9 очков 1 подборов + 4 передач, Петров 16 очков + 6 подборов + 3 передач, Сидоров 18 очков + 4 подбора + 2 передач, Луценко 6 очков 1 подборов, Липовый 8 + 9 подборов + 2 передач

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне БК "Днепр" проиграл "Тернополю" в центральном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

Подопечные Дениса Журавлева на родной площадке потерпели поражение – 79:87.

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