Непростая победа "Киев-Баскета": результаты Суперлиги Париматч 18 апреля

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 18 апреля, играются пять поединков в Суперлиге Париматч.

Столичный "Киев-Баскет" в непростой борьбе взял реванш в Харькове над местными "Соколами" (72:75), а БК "Запорожье" победил "Прометей" (74:63). Встречи БК "Одесса" – "Днепр", "Черкаськи Мавпы" – "Будивельник" и МБК "Николаев" – "Химик" еще играются.

В Харькове "Соколы" активно начали встречу, не растеряв кураж с предыдущей сенсационной победы. Гостям уже в начале пришлось догонять харьковчан. И это им довольно быстро удалось. Помогла стартовая активность капитана киевлян Богдана Близнюка. За первые пять минут игры он набрал 8 очков. Однако в дальнейшем игра выровнялась. Хозяева не отпускали гостей, у которых не хватало сил, чтобы уйти в отрыв.

В итоге первую половину команды закончили с трехочковой разницей в пользу гостей. А самым за это время на площадке стал игрок Соколов Игорь Чумаков – 17 очков. Зато Близнюк после стартовых восьми очков больше к большому перерыву не забивал.

Лучшая реализация трехочковых позволила киевлянам удержать незначительное преимущество после первой половины.

После перерыва течение борьбы существенно не изменилось. Хозяева отыграли еще два очка отставания. Развязка произошла на последних минутах. Опять пошел бросок у капитана гостей Близнюка. Сначала он забил после прохода под кольцо и в следующей атаке попал из-за дуги. Однако впоследствии его наказали за неспортивный фол. Чумаков реализовал два штрафных и в следующей атаке также забросил трехочковый. Победными для гостей стали следующее дальний попадание Янга и два реализованы Павловым штрафные.

Харьковские Соколы следующий раз играют 21 апреля в Каменском против Прометея. Киев-Баскет тот же день играть на выезде против Химика.

Харьковские Соколы – Киев-Баскет – 72:75 (18:22, 21:20, 17:15, 16:18)

Харьковские Соколы: Чумаков 24о + 7пд, Граф 17 Пейдж 12 Богс 6, Бояркин 6, Пресли 3, Шевченко 2, Месяц 2, Анисимов, Немцу.

Киев-Баскет: Близнюк 18о + 9пд, Ковалев 10о + 8пд, Павлов 10 Янг 9о + 6пр, Мишула 8, Коренюк 6о + 13пд, Мэйси 6, Тибодо 4о + 5пд, Крутоус 4

БК Запорожье смог одержать домашнюю победу в матче с Прометеем - 74:63.

В первой четверти Прометей полностью провалил игру. С 15 выстрелов только 4 (1 трехочковый) достались цели. На это хозяева ответили 10-ю попаданиями из которых 4 с дальнего расстояния. Кроме реализации, также Запорожье было сильнее под щитами – 12 подборов против 8, и в командной игре – 6 передач против 3. Это позволило подопечным Валерия Плеханова повести +16.

Однако, в следующей 10-минутке гости серьезно прибавили и сократили отставание до 6 очков. Они смогли реализовать 11 выстрелов, из которых было 3 дальних, и вышли вперед по показателю подборов в матче – 21 против 18. 13 баллов на тот момент было у Сидорова, что делало его самым результативным в матче.

После перерыва Прометей не удалось развить свои начинания. Команда Ронена Гинзбурга проиграла третью и четвертую четверти. Запорожье сделало почти вдвое больше передач – 20 (половина из них принадлежит Кэффи) против 11, и стоит отметить тех, кто эти передачи реализовывал – Тихонова (19 очков), Сизова (15 очков) и Маяускаса (13 очков). Поэтому, как итог, победа хозяев – 74:63.

Запорожье – Прометей 74:63 (25: 9, 15:25, 15:11, 19:18)

Запорожье: Мальчевский 8 очков + 4 подбора + 1 передач, Кэффи 8 очков + 4 подборов + 10 передач, Сизов 15 + 1 подборов + 4 передач, Тихонов 19 очков + 4 подбора + 1 передач, Маяускас 13 очков + 10 подборов + 2 передач

Прометей: Вон 9 очков 1 подборов + 4 передач, Петров 16 очков + 6 подборов + 3 передач, Сидоров 18 очков + 4 подбора + 2 передач, Луценко 6 очков 1 подборов, Липовый 8 + 9 подборов + 2 передач

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне БК "Днепр" проиграл "Тернополю" в центральном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

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