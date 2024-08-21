На войне с российскими оккупантами погиб экс-тренер 'Киев-Баскета' и 'Будивельника'

Бывший тренер по физической подготовки "Киев-Баскета", столичного "Будивельника" и женских сборных Украины Дмитрий Марховский погиб на войне с Россией. Мужчина мобилизовался в сентябре минувшего года и отправился в ВСУ в статусе боевого медика.

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До последнего времени Марховский считался пропавшим без вести, однако накануне его отец Олег сообщил о смерти сына в социальной сети Facebook. Известно, что Дмитрий погиб в начале января нынешнего года под Работино на Запорожском направлении.

"31 год назад в роддоме №1 в Киеве, на славных Печерских склонах Днепра, родился мой сын Дмитрий. Занимался любимым делом еще с подросткового возраста – играл в баскетбол и профессионально тренировал баскетболистов. Но в январе этого года ушел на небеса, защищая то, что ему было дороже всего: свой город, свою семью, свою Землю, свои ценности. На фронте был боевым медиком, спасал жизнь побратимов. Последними его словами, по словам очевидцев того боя под селом Роботино на Запорожье, была фраза: "Со мной все хорошо, могу продолжать оказывать помощь!" – написал Олег Марховский.

Он добавил, что гордится сыном, отдавшего жизнь за свободу Украины и ее народа от российских оккупантов: "Сынок, ты прожил свою жизнь достойно. Теперь ты и мой небесный защитник! Скучаю, горюю и горжусь тобой одновременно! Светлая память тебе – Сын, Воин, Тренер!".

Как сообщал OBOZ.UA, в июле на фронте погиб отец игрока национальной сборной по баскетболу 3х3 Анжелики Ляшко.

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