На войне с российскими оккупантами погиб отец баскетболистки сборной Украины

На фронте погиб отец игрока национальной сборной по баскетболу 3х3 Анжелики Ляшко. Александр Ляшко служил в должности стрелок-помощник гранатометчика 3-го стрелкового отделения 3-го стрелкового взвода стрелковой роты воинской части А7085 воинской части А7014 в составе 66-й отдельной механизированной бригады имени Мстислава Хороброго.

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Жизнь героя оборвалась при выполнении боевого задания в населенном пункте Невское, Луганской области 17 июля 2024 года.

Все неравнодушные могут помочь Анжелике Ляшко. Номер карточки: 5168745147834037. Ссылка на банку

Как сообщал OBOZ.UA, накануне мастер спорта по пауэрлифтингу, чемпион Украины и Европы Андрей Мазанович погиб на войне с российскими оккупантами. Титулованному экс-спортсмену навсегда осталось 37 лет.

29 декабря 2023 года бывший баскетболист сборной Украины Виктор Кобзистый погиб во Львове во время ракетной атаки российскими террористами утром 29 декабря. Участнику двух чемпионатов Европы, который завершил карьеру в 2011-м, было 44 года.

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