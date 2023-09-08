На чемпионате мира по баскетболу произошло историческое событие, потопившее США

Сборная Германии впервые в своей истории обыграла команду США и вышла в финал чемпионата мира по баскетболу, который в эти дни проходит на Филиппинах, в Японии и Индонезии. Бундестим, который считался явным аутсайдером поединка, показал невероятную игру и заслуженно победил – 113:111.

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Команды подарили болельщикам фантастический и, самое главное, результативный баскетбол. Игрокам обоих коллективов удавались не только быстрые и результативные проходы, но и совершенно потрясающие броски из-за дуги. За 40 минут встречи соперники сделали 55 дальних попыток, из которых 25 были точными.

В первой половине команды обменялись победами в стартовых четвертях, а самое интересное началось после большого перерыва. Германия шокировала соперника в третьем периоде, выиграв его с разницей в 11 очков.

В решающей четверти Бундестим смог увеличить преимущество еще на один пункт, однако американцы сумели переломить ход игры и сократили отставание до трех пунктов. Это вынудило наставника немцев брать тайм-аут, который не очень не помог его подопечным – за 90 секунд до финальной сирены счет на табло был 108:107.

Буквально тут же европейцы сделали минирывок 5:0, что и позволило им удержать победу. Германия с восьмой попытки обыграла США и впервые в истории вышла в финал ЧМ.

В борьбе за "золото" немцы сойдутся с Сербией. Игра состоится 10 сентября. Трансляцию можно будет посмотреть на канале XSPORT. Начало – в 15:40 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Южного Судана по баскетболу на турнире за 17-32 места чемпионата мира, обыграв Анголу (101:78) и добыв победу над Филиппинами (87:68), впервые в истории квалифицировалась на Олимпиаду-2024.

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