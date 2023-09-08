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На чемпионате мира по баскетболу произошло историческое событие, потопившее США

Александр Чеканов
Баскетбол
2 минуты
1,5 т.
На чемпионате мира по баскетболу произошло историческое событие, потопившее США

Сборная Германии впервые в своей истории обыграла команду США и вышла в финал чемпионата мира по баскетболу, который в эти дни проходит на Филиппинах, в Японии и Индонезии. Бундестим, который считался явным аутсайдером поединка, показал невероятную игру и заслуженно победил – 113:111.

Видео дня

Команды подарили болельщикам фантастический и, самое главное, результативный баскетбол. Игрокам обоих коллективов удавались не только быстрые и результативные проходы, но и совершенно потрясающие броски из-за дуги. За 40 минут встречи соперники сделали 55 дальних попыток, из которых 25 были точными.

На чемпионате мира по баскетболу произошло историческое событие, потопившее США
На чемпионате мира по баскетболу произошло историческое событие, потопившее США

В первой половине команды обменялись победами в стартовых четвертях, а самое интересное началось после большого перерыва. Германия шокировала соперника в третьем периоде, выиграв его с разницей в 11 очков.

В решающей четверти Бундестим смог увеличить преимущество еще на один пункт, однако американцы сумели переломить ход игры и сократили отставание до трех пунктов. Это вынудило наставника немцев брать тайм-аут, который не очень не помог его подопечным – за 90 секунд до финальной сирены счет на табло был 108:107.

На чемпионате мира по баскетболу произошло историческое событие, потопившее США
На чемпионате мира по баскетболу произошло историческое событие, потопившее США

Буквально тут же европейцы сделали минирывок 5:0, что и позволило им удержать победу. Германия с восьмой попытки обыграла США и впервые в истории вышла в финал ЧМ.

В борьбе за "золото" немцы сойдутся с Сербией. Игра состоится 10 сентября. Трансляцию можно будет посмотреть на канале XSPORT. Начало – в 15:40 по киевскому времени.

На чемпионате мира по баскетболу произошло историческое событие, потопившее США
На чемпионате мира по баскетболу произошло историческое событие, потопившее США

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Южного Судана по баскетболу на турнире за 17-32 места чемпионата мира, обыграв Анголу (101:78) и добыв победу над Филиппинами (87:68), впервые в истории квалифицировалась на Олимпиаду-2024. 

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