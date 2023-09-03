'Самая бедная и избитая страна на планете' сотворила чудо на чемпионате мира по баскетболу

Сборная Южного Судана по баскетболу на турнире за 17-32 места чемпионата мира, обыграв Анголу (101:78) и добыв победу над Филиппинами (87:68) квалифицировалась на Олимпиаду-2024. Они стали лучшей африканской командой на чемпионате мира-2023.

Видео дня

На Филиппинах, где проходит мундиаль, была написана одна из самых красивых страниц в истории не только баскетбола, но и спорта в целом. Заслуга принадлежит двум мужчинам, которых вы видите в центре фотографии.

Слева - Мануте Бол, самый высокий игрок в истории НБА (2,31 м). Он играл между 80-ми и 90-ми годами). Сын отца с ростом 2 метра 21 см и матери с 2,06.

До 15 лет он жил в деревне, пас коров, иногда сражался со львами, чтобы защитить своих животных, затем, став баскетболистом, он начал содержать всех своих родственников, которых насчитывалось более 200. Но его игровая карьера была на втором месте после карьеры активиста за независимость его родной страны, Южного Судана.

По неофициальным данным, он пожертвовал из собственного кармана около 90 миллионов долларов на строительство дорог, больниц и школ. В 47 лет он умер без гроша в кармане. На смертном одре он сказал, что гордится тем, что отдал свою жизнь за свою страну.

Справа — Луол Денг, также из Южного Судана, 14 сезонов в НБА до 2019 года. Он начал играть в баскетбол еще ребенком в лагере беженцев в Египте, где укрылась его семья. Он начал заниматься баскетболом, благодаря Мануте Болу. Дэн заявил, что он всем обязан Болу: своей карьерой, но прежде всего своей любовью к своей стране, которую он практически не видел в течение 30 лет из-за войны.

Мануте Бол умер в 2010 году, так и не увидев официального признания независимости Южного Судана от Судана в 2011 году. Именно в этот момент Денг принял решение: создать федерацию баскетбола своей страны, продвигать баскетбол как инструмент эмансипации и как спасательный круг для молодежи. И создать национальную сборную по баскетболу. Как мечтал Мануте.

В феврале национальная баскетбольная сборная Южного Судана впервые квалифицировалась на чемпионат мира по баскетболу, сыграв первые матчи в своей очень молодой истории. Национальную сборную основал, возглавлял, финансировал и часто тренировал Луол Денг, который никогда не играл дома, поскольку в Южном Судане нет спортивной арены.

2 сентября Южный Судан пробился на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Это чудо стало возможным благодаря тому, что ни один игрок не живет в своей стране, но смог вырасти за границей благодаря бегству своих семей. Побеги, оставившие после себя ужасные истории: многие игроки остались сиротами, некоторые впервые увидели Южный Судан в феврале, когда 10 000 человек приветствовали их как героев в аэропорту, чтобы отпраздновать квалификацию на чемпионат мира.

Все они вышли из самолета в слезах. Но этого чуда никогда бы не произошло, если бы ни два выдающихся человека, такие как Мануте Бол и Луол Денг, которые отдали свои жизни за свою страну.

На Олимпиаду поедет самая бедная и избитая страна на планете, с самой высокой детской смертностью, где люди живут на 1 евро в день. Они будут играть и кричать миру, что им нужна помощь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!