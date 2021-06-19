Михайлюк провел великолепный сезон в НБА: видео лучших моментов украинца

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Баскетбол
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Святослав Михайлюк

Украинский защитник Святослав Михайлюк, который выступает за американский клуб "Оклахома-Сити Тандер", провел свой лучший сезон в Национальной баскетбольной ассоциации. 24-летний уроженец Черкасс смог продемонстрировать великолепный прогресс, подняв свои статистические показатели.

Святослав Михайлюк

По ходу сезона воспитанник школы "Черкаських Мавп" сменил клуб НБА, перейдя из "Детройт Пистонс" в "Оклахому".

Святослав Михайлюк выступал за Детройт
Видео дня

Авторитетный Youtube-канал Noble Highlights опубликовал нарезку лучших моментов с участием нашего соотечественника.

Святослав Михайлюк забивает данк

В ролик вошли эпизоды с тех матчей регулярного сезона НБА, где Свят еще выступал за "Пистонс", а также уже во время выступления за "Тандер".

Отметим, что в сезоне 2020/2021 Михайлюк существенно повысил свою результативность. Украинец в 30 матчах за "Оклахому" набирал в среднем 10,3 очка, что стало его наилучшим показателем за всю время выступления за океаном.

Статистика Михайлюка

22 апреля Свят установил несколько карьерных рекордов, в частности украинец набрал наибольшее количество подборов, блок-шотов и реализованных бросков с игры.

Святослав Михайлюк

Кроме того, Святослав вышел на четвертое место в списке самых результативных украинцев в НБА.

Михайлюк провел великолепный сезон

Напомним, что Михайлюк начинал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп".

Святослав Михайлюк во время выступления за "Черкаськи Мавпы" (2018 год)

В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех поединках. В 2013-м его впервые вызвали в сборную Украины до 16 лет, а в 2014-м Святослав впервые сыграл за взрослую национальную команду.

В 2016-м его признали самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

Святослав Михайлюк повис на кольце

Благодаря успешным выступлениям за "Канзас Джейхокс" в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) его выбрали под 47-м номером на драфте 2018 года.

Святослав Михайлюк завершал сезон в Оклахоме

Михайлюк отыграл один сезон в "Лос-Анджелес Лейкерс", а затем перешел в "Детройт Пистонс", откуда его обменяли в "Оклахому".

После невыхода команды в плей-офф Святослав отправился в отпуск в Украину. Воспитанник школы "Черкаських Мавп" приехал в родной город.

Михайлюк приехал в Украину

Здесь он не только поддерживал форму, но и постоянно проводил тренировки с юными баскетболистами. Он также организовал баскетбольный кемп.

Святослав Михайлюк в Черкассах
БК Черкаськи МавпыСвятослав Михайлюк