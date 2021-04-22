Михайлюк установил несколько рекордов и остановился в шаге от дабл-дабла в матче НБА

Украинский защитник "Оклахомы-Сити Тандер" Святослав Михайлюк провел отличный матч НБА против "Индианы Пэйсерс", но это не помогло его команде победить (116:122).

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" вышел в старте и провел 36 минут на площадке. Он стал вторым игроком по результативности в своем клубе и пятым среди всех участников поединка. На его счету 20 очков (7/11 двухочковых, 2/5 трехочковых), 9 подборов, 4 передачи, 2 блок-шота, а также 4 фола и 5 потерь. Наш соотечественник установил несколько карьерных рекордов, в частности украинец набрал наибольшее количество подборов, блок-шотов и реализованных бросков с игры.

Его команда потерпела уже 12 поражений подряд и идет на 13-м месте Западной конференции с 20 победами в 59 матчах.

"Индиана" – "Оклахома-Сити" 122:116 (34:28, 33:29, 26:29, 29:30)

"Индиана": Брогдон (29 + 15 подборов + 7 передач), Леверт (28 + 6 передач), Бриссетт(23 + 12 подборов), Самнер (10), Дж. Холидэй (6) – старт; Макконнелл (12 + 8 передач), А. Холидэй (8), Мартин (6).

"Оклахома-Сити": Бэйзли (26 + 9 подборов), Михайлюк (20 + 9 подборов + 5 потерь), Браун (12 + 11 подборов), Маледон (9 + 7 передач), Покушевски (2) – старт; Уильямс(15 + 7 подборов), Джером (9), Хорд (8), Брэдли (8 + 8 подборов), Роби (7),Робинсон (0).

Отметим, что свой матч в НБА провел и другой наш соотечественник – Алексей Лэнь. Центровой "Вашингтон Уизардс" набрал 3 очка, 3 подбора в поединке против "Голден Стэйт Уорриорз" и помог своему клубу победить со счетом 118:114.

Напомним, что Михайлюк начинал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех поединках. В 2013-м его впервые вызвали в сборную Украины до 16 лет, а в 2014-м Святослав впервые сыграл за взрослую национальную команду. В 2016-м его признали самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

Благодаря успешным выступлениям за "Канзас Джейхокс" в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) его выбрали под 47-м номером на драфте 2018 года. Михайлюк отыграл один сезон в "Лос-Анджелес Лейкерс", а затем перешел в "Детройт Пистонс", откуда его обменяли в "Оклахому".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Святослав вышел на четвертое место в списке самых результативных украинцев в НБА.