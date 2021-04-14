Михайлюк вышел на четвертое место в рейтинге самых результативных украинцев в НБА

Атакующий защитник "Оклахомы-Сити Тандер" Святослав Михайлюк набрал пять очков в матче с "Ютой Джаз" (96:106) и поднялся на четвертое место в рейтинге самых результативных украинцев в истории НБА.

Как сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ), теперь на счету воспитанника школы "Черкаських Мавп" 1021 очко, что на два больше, чем у Александра Волкова, которого недавно внесли в Зал славы Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Теперь пятерка самых результативных украинцев в НБА выглядит следующим образом:

1. Алексей Лэнь ("Финикс", "Атланта", "Сакраменто", "Торонто", "Вашингтон", 2013-наше время) – 4009 очков;

2. Виталий Потапенко ("Кливленд", "Бостон", "Сиэтл", "Сакраменто", 1996-2007) – 3995;

3. Станислав Медведенко ("Лейкерс", "Атланта", 2000-2007) – 1390;

4. Святослав Михайлюк ("Лейкерс", "Детройт", "Оклахома-Сити", 2018-наше время) – 1021;

5. Александр Волков ("Атланта", 1989-1992) – 1019.

Напомним, что Михайлюк начинал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех матчах. В 2013 году его впервые вызвали в сборную до 16 лет, в 2014-м Святослав пробился во взрослую национальную команду, а в 2016-м стал самым результативным и успешным игроком "молодежки".

Украинец сделал себе имя благодаря выступлениям за университетский клуб "Канзас Джейхокс". Это позволило ему попасть в НБА по итогам драфта 2018 года. Он подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс", а затем дважды становился частью обмена. Сначала Михайлюк оказался в "Детройт Пистонс", а сейчас играет за "Оклахому".

Всего на его счету 148 матчей в Лиге. В среднем за игру он набирает 6,9 очка, 1,7 подборов, 1,5 передач и реализует 36,8% трехочковых бросков.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка Алина Ягупова во второй раз подряд была признана лучшей баскетболисткой Евролиги.