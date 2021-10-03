Михайлюк: после вакцинации открылись новые возможности

Украинский защитник канадского клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Торонто Рэпторс" Святослав Михайлюк перед стартом предсезонных матчей провел небольшую пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов. В частности баскетболист сборной Украины объяснил, почему в прошлом сезоне у него упал процент точности трехочковых бросков.

По словам 24-летнего воспитанника школы "Черкаських Мавп" всему виной коронавирусные ограничения, которые были год назад. Однако к новому сезоне все в "Торонто" вакцинированы, что существенно развязало руки спортсменам и команде.

"Проблема заключалась в подготовке. Я не мог тренироваться в зале так часто, как раньше. Из таких мелочей состоит моя рутина. Я привык всегда выполнять рутину в полном объеме. Но произошли изменения и это немного выбило меня из колеи. Сейчас все в команде вакцинированы. Для всех игроков открылись новые возможности. Я могу больше времени проводить на площадке во время тренировок, чаще отрабатывать бросок в день игры на выезде и тому подобное", – цитирует Михайлюка basket.com.ua.

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Свят признался, что сейчас он возвращаюсь в норму и его бросок становится таким же, как до пандемии коронавируса.

"В прошлом сезоне моя точность трехочковых снизилась с 40% до 33%. Сезон был не таким, как все остальные. Было много коронавирусных ограничений, много изменений. Необычный сезон, вот в чем дело. Все сезоны разные. Считаю, что в прошлом сезоне показал лучшую версию себя Сейчас чувствую, что вернул свой привычный бросок, стал сильнее ментально и физически. У меня будет новый старт", – заявил наш баскетболист.

Михайлюк очень доволен новой командой и новым коллективом.

"Я познакомился с главным тренером Ником Нерсом прошлым летом. Он ценит меня как игрока и хотел видеть в команде. в которую я отлично вписываюсь. Меня волнует только игра в баскетбол. На данном этапе карьеры я пытаюсь развиваться, качественно играть и побеждать. Не хочется выходить на площадку и проигрывать в каждом матче. "Торонто" постарается выиграть максимально возможное количество матчей", – подытожил украинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михайлюк перешел в "Торонто" в августе. В подписании контракта с игроком из Черкасс были заинтересованы несколько команд из НБА, в том числе "Детройт Пистонс", "Кливленд Кавальерс" и "Лос-Анджелес Лейкерс".

Святослав прошлый сезон заканчивал в "Оклахома-Сити", куда был обменен из "Детройт Пистонс". "Моторы" обменяли игрока нашей сборной на атакующего защитника Хамиду Диалло.

Михайлюк набирал в среднем в карьере 10,3 очка и 3,0 подбора в 30 матчах за "Тандер", показав точность 43,8% с игры и 33,6% из-за дуги.

Изначально Михайлюк был ограниченно свободным агентом, но стал неограниченным, когда "Оклахома-Сити" отозвала его квалификационное предложение в начале августа .

Михайлюк начинал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех поединках.

В 2013-м Святослав впервые сыграл за сборную Украины до 16 лет, а в 2014-м – за взрослую национальную команду. В 2016-м его признали самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

В 2014 году Михайлюк принял приглашение из США и начал выступать за университетскую команду "Канзас Джейхокс".

Яркая игра помогла ему подписать контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" по итогам драфта 2018 года. Через год украинца обменяли в "Детройт".

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта Михайлюк установил рекорд карьеры по результативным передачам в матче НБА против "Шарлотт Хорнетс", но это не помогло его команде победить (102:105).