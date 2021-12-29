Михайлюк в НБА не спас 'Торонто' от поражения, Лэнь вернулся с самоизоляции

В ночь на среду, 29 декабря, в регулярном чемпионате НБА сыграли команды обоих украинцев. "Торонто" Святослава Михайлюка вновь уступило – на этот раз на своей площадке "Филадельфии" со счетом 109:114.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" за 29 с половиной минут в игре набрал 9 очков, сделал три передачи и один перехват. Свят реализовал два трехочковых броска, один со средней дистанции и один штрафной. Интересно, что Михайлюк ни разу не сфолил и не совершил ни одной потери. Смотрите обзор поединка в Канаде.

А вот Алексей Лэнь наконец-то получил "добро" на возвращение в игру после самоизоляции в связи с коронавирусом в команде. Пока что тренер не стал его выпускать, позволяя набрать кондиции. "Сакраменто" без украинца победило дома "Оклахому" – 117:111.

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Знаменательным событием стал 3000-й точный дальний бросок в карьере Стефена Карри. Снайпер "Голден Стейт" обновил свой же рекорд, но его команда уступила "Денверу" – 86:89.

3️⃣0️⃣00!



The three-point king reaches a new frontier. pic.twitter.com/OY5ueEXOd6 — NBA (@NBA) December 29, 2021

В Восточной конференции "Торонто" сейчас занимает 12-е место (14 побед/17 поражений), а "Сакраменто" на Западе – 11-е (14/21).

Как сообщал OBOZREVATEL, Карри установил рекорд НБА по трехочковым.