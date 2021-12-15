Карри установил рекорд НБА по трехочковым, "Торонто" Михайлюка сыграло овертайм с лидером
В ночь на среду, 15 декабря, в НБА произошло знаменательное событие. Защитник "Голден Стейт Уорриорз" Стефен Карри установил абсолютный рекорд самой сильной баскетбольной лиги планеты по количеству трехочковых бросков. В знаменитой арене "Мэдисон Сквер Гарден" его команда обыграла "Нью-Йорк Никс" (105:96), а Стеф еще в первой четверти реализовал два дальних броска и довел их общее число в карьере до 2974!
33-летний звездный баскетболист превзошел достижение ныне 46-летнего Рэя Аллена (2973). Смотрите, как публика встретила успех Карри.
A historic shot for @stephencurry30. pic.twitter.com/93iqFKJ9LN— NBA on TNT (@NBAonTNT) December 15, 2021
На третьем месте держится Реджи Миллер (2560), но его может обойти Джеймс Харден (2509). Карри же подарил мяч, которым совершил рекордный бросок, отцу Деллу.
В этот же игровой день "Торонто" украинца Святослава Михайлюка лишь в овертайме уступило в гостях лидеру Восточной конференции, "Бруклину", со счетом 129:131. Воспитанник школы "Черкаських Мавп" за девять минут на площадке набрал два очка и сделал две передачи, совершив две потери и получив два фола.
Команда украинского баскетболиста опустилась на 11-е место Восточной конференции (13 побед/15 поражений).
Как сообщал OBOZREVATEL, Михайлюк обыграл Лэня в дуэли команд украинцев в НБА.
В то же время "Прометей" победил "Будивельник" в Суперлиге Украины.