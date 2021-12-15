Карри установил рекорд НБА по трехочковым, 'Торонто' Михайлюка сыграло овертайм с лидером

В ночь на среду, 15 декабря, в НБА произошло знаменательное событие. Защитник "Голден Стейт Уорриорз" Стефен Карри установил абсолютный рекорд самой сильной баскетбольной лиги планеты по количеству трехочковых бросков. В знаменитой арене "Мэдисон Сквер Гарден" его команда обыграла "Нью-Йорк Никс" (105:96), а Стеф еще в первой четверти реализовал два дальних броска и довел их общее число в карьере до 2974!

33-летний звездный баскетболист превзошел достижение ныне 46-летнего Рэя Аллена (2973). Смотрите, как публика встретила успех Карри.

На третьем месте держится Реджи Миллер (2560), но его может обойти Джеймс Харден (2509). Карри же подарил мяч, которым совершил рекордный бросок, отцу Деллу.

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В этот же игровой день "Торонто" украинца Святослава Михайлюка лишь в овертайме уступило в гостях лидеру Восточной конференции, "Бруклину", со счетом 129:131. Воспитанник школы "Черкаських Мавп" за девять минут на площадке набрал два очка и сделал две передачи, совершив две потери и получив два фола.

Команда украинского баскетболиста опустилась на 11-е место Восточной конференции (13 побед/15 поражений).

Как сообщал OBOZREVATEL, Михайлюк обыграл Лэня в дуэли команд украинцев в НБА.

В то же время "Прометей" победил "Будивельник" в Суперлиге Украины.