Михайлюк и Лэнь с побед начали год в НБА

Успешно открыли 2022-й год в регулярном чемпионате НБА команды украинских баскетболистов. "Торонто Рэпторс" Святослава Михайлюка на своей площадке уверенно разобрались с конкурентами за место в плей-офф из "Нью-Йорк Никс" – 120:105. "Сакраменто Кингз" Алексея Лэня удержали победу над "Майами Хит" – 115:113.

Михайлюк на этот раз провел в игре всего 10 минут и набрал два очка. Интересно, что Свят реализовал свой единственный бросок в матче.

Кроме того, воспитанник школы "Черкаських Мавп" получил один фол и заработал коэффициент полезности "+5". А его канадская команда второй раз в сезоне обыграла "Никс"; в первом круге "Торонто" победило 90:87. Смотрите моменты встречи в Канаде, которая проходила без зрителей на трибунах.

Видео дня

Центровой "Сакраменто" Лэнь вернулся после карантина и за 17 минут реализовал оба средних броска, набрав четыре очка. Также в активе 28-летнего украинца три подбора в защите и два перехвата. Алекс заработал три фола и совершил две потери, получив лучший в команде коэффициент полезности "+12".

Интересно, что коллективы игроков сборной Украины находится на одинаковых позициях в своих конференциях: "Торонто" – на 10-й на Востоке, "Сакраменто" – на Западе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Стефен Карри забросил 3000 трехочковых в НБА.

Мы писали, что рассказал президент ФБУ Бродский – о президенте "Днепра", расширении Суперлиги и платных трансляциях.