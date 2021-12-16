"Мавпы" проиграли "Кривбассу": результаты Суперлиги Windrose 16 декабря

В чемпионате Украины по баскетболу в четверг, 16 декабря, проходят очередные поединки группового этапа в Суперлиге Windrose. "Черкаськи Мавпы" проиграли "Кривбассу" (65:71), а "Будивельник" на домашнем паркете играет против "Николаев".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Будивельник" одолел гостей из "Запорожья" 87:81, а "Черкаськи Мавпы" дома уступили "Прометею" (76:90). В других матчах "Химик" не справился в Кривом Роге с "Кривбассом" (63:66), а "Николаев" проиграл дома "Одессе" в южном дерби (80:82).