Матчи в Черкассах и Киеве: анонс Суперлиги Windrose 11 ноября

В четверг, 11 ноября, в украинской баскетбольной Суперлиге состоятся два матча регулярного чемпионата. Наши мужские команды уже начали второй круг из четырех запланированных.

В Киеве сойдутся претенденты на призовые места – "Будивельник" и "Днепр". В конце октября соперники встречались в Днепре, и тогда верх взяли столичные гости – 100:87. Пока что подопечные Дмитрия Болдаева едва преодолели порог в 50% побед в сезоне, выиграв шесть из 11 матчей. Встреча с действующим обладателем Кубка Украины станет для днепрян проверкой на прочность.

11 ноября

"Будивельник" – "Днепр"

Киев, GymMaxxArena

Видео дня

Начало матча – 19:00

Трансляция – YouTube-канал ФБУ

Харьковская команда с новым тренером Валерием Плехановым взобралась уже на третье место. Но аутсайдер Суперлиги из Черкасс может гостям противопоставить бойцовский характер и поддержку домашних болельщиков.

11 ноября

"Черкаськи Мавпы" – "Харьковские Соколы"

Черкассы, ДС "Будивельник"

Начало матча – 19:00

Трансляция – YouTube-канал ФБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк вернулся в стартовый состав "Торонто" в НБА.

Напомним, 11 ноября сыграет и наша женская сборная: анонс матча Украина – Франция.