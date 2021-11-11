Матчи в Черкассах и Киеве: анонс Суперлиги Windrose 11 ноября
В четверг, 11 ноября, в украинской баскетбольной Суперлиге состоятся два матча регулярного чемпионата. Наши мужские команды уже начали второй круг из четырех запланированных.
В Киеве сойдутся претенденты на призовые места – "Будивельник" и "Днепр". В конце октября соперники встречались в Днепре, и тогда верх взяли столичные гости – 100:87. Пока что подопечные Дмитрия Болдаева едва преодолели порог в 50% побед в сезоне, выиграв шесть из 11 матчей. Встреча с действующим обладателем Кубка Украины станет для днепрян проверкой на прочность.
11 ноября
"Будивельник" – "Днепр"
Киев, GymMaxxArena
Начало матча – 19:00
Трансляция – YouTube-канал ФБУ
Харьковская команда с новым тренером Валерием Плехановым взобралась уже на третье место. Но аутсайдер Суперлиги из Черкасс может гостям противопоставить бойцовский характер и поддержку домашних болельщиков.
11 ноября
"Черкаськи Мавпы" – "Харьковские Соколы"
Черкассы, ДС "Будивельник"
Начало матча – 19:00
Трансляция – YouTube-канал ФБУ
Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк вернулся в стартовый состав "Торонто" в НБА.
Напомним, 11 ноября сыграет и наша женская сборная: анонс матча Украина – Франция.