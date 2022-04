Лэнь и Михайлюк призвали мировое сообщество помочь украинским беженцам. Видео

Украинские баскетболисты"Торонто" Святослав Михайлюк и "Сакраменто" Алексей Лэнь записали видеообращение из-за войны в Украине. В нем игроки Национальной баскетбольной ассоциации призвали помочь беженцам, ставшим жертвами нападения Российской Федерации на нашу страну.

Спортсмен добавили к своим видео хештег #StandUpForUkraine, предложив всем присоединиться к акции.

"Беженцы в Украине и во всем мире нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Я использую свой голос, чтобы потребовать действий, и вы тоже можете это сделать. Присоединяйтесь ко мне и создайте собственное видеообращение, чтобы мир поддержал беженцев по всему миру", – отметили украинские спортсмены.

Refugees in Ukraine and around the world need urgent humanitarian aid. I’m using my voice to demand action, and you can, too. Join me and make your own video calling for the world to support refugees everywhere. #StandUpForUkraine @NBA @GlblCtzn pic.twitter.com/74AnI42YV3