Польша призвала выбросить Россию из мирового спорта из-за войны в Украине

Россия должна быть исключена из Международного олимпийского комитета (МОК) и всех спортивных федераций до окончания войны в Украине и компенсации ущерба нашей стране. После того, как мир увидел зверства россиян в Буче, стало понятно, что преступникам и убийцам нет места в спорте.

Такое мнение выразил министр спорта Польши Камил Бортничук. Он подчеркнул, что в последние годы России скупала места для своих представителей в руководстве различных федераций, пишет сайт Polsat Sport.

"Мы выступаем за окончательное исключение россиян – до окончания мирного процесса и возмещения ущерба Украине – из всех спортивных федераций, в том числе из Международного олимпийского комитета. Всем известно, что в последние годы РФ проводила очень агрессивную дипломатическую политику, фактически скупая места в правлениях ключевых спортивных федераций. В мировом спорте нет места преступникам", – сказал Бортничук.

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Напомним, Польша одной из первых объявила бойкот сборной России по футболу, за что на канале "Матч ТВ" футболистов "кадры" назвали тварями.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый российский футболист Владислав Радимов заявил о "предвзятом отношении" к спортсмена из РФ из-за войны в Украине, а также возвращении атлетов из страны-агрессора на мировую арену.

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