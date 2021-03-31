Кубок Украины по баскетболу: анонс четвертьфинальных матчей 31 марта
В среду, 31 марта, в Киеве и Черкассах будут сыграны четвертьфинальные матчи Кубка Украины по баскетболу.
"Запорожье" – "Киев-Баскет"
Черкассы, ДС "Будивельник"
Начало матча – 15:00
Трансляция – Obozrevatel
Первым поединком на стадии 1/4 финала станет противостояние "Запорожья" и "Киев-Баскета", которые в Суперлиге Париматч идут в первой пятерке. Столичный клуб выиграл два из трех поединков регулярного сезона между командами.
Номинальным хозяевам в этой встрече точно не помогут Джош Форчун и Иван Михеев, а киевляне будут вынуждены обходиться без своего лидера Майкла Джейкобсона, который покинул расположение команды по семейным обстоятельствам.
"Николаев" – "Днепр"
Киев, ДС "Венето-Спорт"
Начало матча – 16:00
Трансляция – YouTube ФБУ
Главный аутсайдер первенства Украины по баскетболу попробует преподнести сенсацию в поединке с действующим чемпионом страны и трехкратным победителем Кубка (2017-2019).
То, что "Днепр" является явным фаворитом, подтверждает еще и то, что подопечные Дениса Журавлева трижды обыграли "Николаев" в Суперлиге Париматч.
"Черкаськи Мавпы" – "Химик"
Черкассы, ДС "Будивельник"
Начало матча – 18:00
Трансляция – Obozrevatel
В третьей четвертьфинальной паре друг другу будут противостоять довольно равные соперники. "Химик", который в невероятно драматичном финале выиграл Кубок Украины 2020 года, сейчас находится не в лучшей форме после трех поражений в чемпионате страны подряд. Несмотря на это, свою последнюю победу южненцы одержали именно в матче с "Мавпами".
Черкасчане будут иметь серьезное преимущество в виде игры на домашней площадке. Подопечные Максима Михельсона выиграли семь последних поединков на своем паркете.
"Будивельник" – "Прометей"
Киев, ДС "Венето-Спорт"
Начало матча – 20:00
Трансляция – YouTube ФБУ
Столичные баскетболисты уже трижды обыгрывали клуб из Каменского в рамках Суперлиги Париматч, став крайне неудобным соперником для подопечных Виталия Черния. "Будивельник" подходит к поединку без своего главного тренера Игорса Миглиниекса, который продолжает лечение от коронавируса.
Что касается "Прометея", то команда не играла в чемпионате Украины после неожиданного вылета от бельгийского "Монса" в Кубке Европы ФИБА. По этой причине гости будут серьезно настроены на то, что реабилитироваться перед своими болельщиками.
Как сообщал OBOZREVATEL, "Тернополь" победил "Харьковских Соколов" в единственном поединке Суперлиги Париматч 30 марта.