Кубок Украины по баскетболу: анонс четвертьфинальных матчей 31 марта

В среду, 31 марта, в Киеве и Черкассах будут сыграны четвертьфинальные матчи Кубка Украины по баскетболу.

"Запорожье" – "Киев-Баскет"

Черкассы, ДС "Будивельник"

Начало матча – 15:00

Трансляция – Obozrevatel

Первым поединком на стадии 1/4 финала станет противостояние "Запорожья" и "Киев-Баскета", которые в Суперлиге Париматч идут в первой пятерке. Столичный клуб выиграл два из трех поединков регулярного сезона между командами.

Номинальным хозяевам в этой встрече точно не помогут Джош Форчун и Иван Михеев, а киевляне будут вынуждены обходиться без своего лидера Майкла Джейкобсона, который покинул расположение команды по семейным обстоятельствам.

"Николаев" – "Днепр"

Киев, ДС "Венето-Спорт"

Начало матча – 16:00

Трансляция – YouTube ФБУ

Главный аутсайдер первенства Украины по баскетболу попробует преподнести сенсацию в поединке с действующим чемпионом страны и трехкратным победителем Кубка (2017-2019).

То, что "Днепр" является явным фаворитом, подтверждает еще и то, что подопечные Дениса Журавлева трижды обыграли "Николаев" в Суперлиге Париматч.

"Черкаськи Мавпы" – "Химик"

Черкассы, ДС "Будивельник"

Начало матча – 18:00

Трансляция – Obozrevatel

В третьей четвертьфинальной паре друг другу будут противостоять довольно равные соперники. "Химик", который в невероятно драматичном финале выиграл Кубок Украины 2020 года, сейчас находится не в лучшей форме после трех поражений в чемпионате страны подряд. Несмотря на это, свою последнюю победу южненцы одержали именно в матче с "Мавпами".

Черкасчане будут иметь серьезное преимущество в виде игры на домашней площадке. Подопечные Максима Михельсона выиграли семь последних поединков на своем паркете.

"Будивельник" – "Прометей"

Киев, ДС "Венето-Спорт"

Начало матча – 20:00

Трансляция – YouTube ФБУ

Столичные баскетболисты уже трижды обыгрывали клуб из Каменского в рамках Суперлиги Париматч, став крайне неудобным соперником для подопечных Виталия Черния. "Будивельник" подходит к поединку без своего главного тренера Игорса Миглиниекса, который продолжает лечение от коронавируса.

Что касается "Прометея", то команда не играла в чемпионате Украины после неожиданного вылета от бельгийского "Монса" в Кубке Европы ФИБА. По этой причине гости будут серьезно настроены на то, что реабилитироваться перед своими болельщиками.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Тернополь" победил "Харьковских Соколов" в единственном поединке Суперлиги Париматч 30 марта.