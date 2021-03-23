"Прометей" сенсационно вылетел из Кубка Европы ФИБА

Баскетбольный клуб "Прометей" из Каменского в 1/8 финала Кубка Европы ФИБА сенсационно уступил бельгийскому "Монсу".

Поединок в рамках "пузыря" прошел во Дворце спорта в нидераландском Хертогенбосе и завершился со счетом 81:88.

Команда из Днепропетровской области, которая перед игрой была бесспорным фаворитом по мнению букмекеров, уверенно начала матч, легко захватив инициативу и поведя в счете.

Быстрые атаки, вместе с уверенной игрой на подборе, позволили нашим соотечественникам легко выиграть первую четверть 23:13.

До 4-й четверти "Прометей" держал комфортную разницу в счете, однако затем наступил дикий провал. Украинцы пропустили рывок 2:12, который стал фатальным.

Максимум, что смогли сделать подопечные Виталий Черния, это сократить отставание. За одну минуту до конца трехочковый Дениса Лукашова сделал разрыв минимальным, но бельгийцы через 30 секунд смогли забить решающую "трешку".

В итоге "Прометей" пропустил за четверть 37 очков и вылетел из турнира.

Напомним, на стадии 1/8 и 1/4 финала команды играют по одному матчу между собой. Четвертьфиналы запланированы 25-26 марта в тех же самых местах. Завершится розыгрыш Кубка Европы Финалом четырех в апреле.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее БК "Прометей" вышел в Финал четырех Европейской женской лиги, обыграв литовский "Кибиркштис".