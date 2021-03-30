"Тернополь" добыл волевую победу в Суперлиге Париматч

В чемпионате Украины по баскетболу во вторник, 30 марта, состоялся единственный поединок в Суперлиге Париматч.

В Харькове БК "Тернополь" добыл волевую победу над местными "Соколами" – 76:71.

Хозяева площадки завладели преимуществом и лидировали в счете на протяжении большей части игры. Харьковчане имели лучший процент реализации бросков, как со средней, так и с дальнего расстояния. При этом у подопечных Курилионокаса было преимущество на подборах, но Соколы допускали больше потерь, чем соперник до большого перерыва.

Тернополь этот матч проводил без Эдриана Боуи, который традиционно задает темп и разгоняет атаки своей команды. При таких условиях больше ответственности и игрового времени легла на плечи Павла Буренко. Украинский защитник сыграл в этом матче 30 минут и стал главным героем клатча.

Гости сумели сократить отставание в конце матча за счет рывка в четвертой четверти. Подопечные Забирченко входили в заключительные две минуты за 1 очка отставания, но два точных трехочковых от Буренка поставили точку в этой игре. Именно украинский защитник и Аверейл Югба, который также провел мощный матч и поставил один из ключевых блок-шотов в концовке Прессли, стали главными героями игры, которую Тернополю все же удалось спасти.

Команда Дмитрия Забирченко четвертый раз в сезоне победила Харьковских Соколов и выиграла сезонную серию всухую - 4.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне форвард "Днепра" Станислав Тимофеенко стал самым результативным игроком в истории Суперлиги Париматч, набрав 13 очков в поединке против "Харьковских Соколов" (84:75).