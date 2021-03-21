"Киев-Баскет" сделал невероятный камбек и добыл победу в Суперлиге Париматч

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 21 марта, были сыграны очередные поединки в Суперлиге Париматч.

Столичный "Киев-Баскет" в матче с "Химиком" отыграл в 4-й четверти 16 очков, перевел игру в овертайм и одержал победу 80:71, а "Тернополь" уверенно переиграл "Одессу" 80:68

Химик завладел преимуществом уже на старте игры и не отдавал ее сопернику до конца первой половины. Команда Виталия Степановского хорошо защитилась, и удачно заиграла трехсекундную, где традиционно эффективно работали Нельсон и Салливан. Киев-Баскету в первой части матча не хватило энергии и спортивной злости.

Команда Айнарса Багатскиса имела низкий процент реализации бросков с игры и проигрывала сопернику по всем фронтам. Отдельной проблемой для киевлян стали 3 фола в пассиве бигменов Коренюка и Тибодо, что стало проблемой для хозяев, которые проводили очередной матч без Майкла Джейкобсона. Как результат, Химик пошел на большой перерыв за 15 очков преимущества.

Киев-Баскет – Химик ФБУ

В третьей четверти южненцы смогли удержать преимущество, которое достигало 19 очков. Казалось, что команда Виталия Степановского уже не отдаст выигранный матч, но Киев-Баскет сделал героический камбэк. Команда Багатскиса продемонстрировала защиту совсем другого уровня в четвертой четверти, закрыв лидеров соперника. Хозяева начали бежать в быстрое нападение, почувствовали уверенность в трехсекундной и сумели довести свой камбэк до овертайма. Досадная потеря под своим кольцом от гостей позволила Киев-Баскету сравнять счет, а атака на победу очков южненцам не принесла.

В овератйме, получив уверенность и играя на кураже, Киев-Баскет игру уже не отдал. Получив первое лидерство в матче именно в дополнительной 5-минутке, Киев-Баскет выиграл со счетом 80:71 и во второй раз в сезоне одолел южненцев на своей площадке.

Киев-Баскет - Химик 80:71 ОТ (12:22, 16:21, 19:18, 20:6, 13: 4)

Киев-Баскет: Близнюк 17 + 7 подборов + 3 перехвата, Месси 11 + 6 подборов + 3 передачи, Мишула 8 + 3 передачи, Ковалев 4, Коренюк 2 - старт, Янг 16 Павлов 11 + 11 подборов, Тибодо 6 + 6 подборов + 4 блок-шота, Крутоус 5

Химик Нельсон 25 + 12 подборов, Войналович 9, Ковляр 5, Рябчук 2, Антипов 2 - старт, Салливан 14 + 10 подборов, Зотов 10 + 7 подборов + 5 передач - 5 потерь, Марченко 4, Мироненко 0

Тернополь переиграл соперника в каждой из четвертей и как итог победил - 80:68.

В первой половине Тернополь поменьше реализовывал моменты в краске – 13 против 15, но за трехочковыми (6 против 3) и штрафными (9 против 1) преобладал соперника. Это позволило повести хозяевам в счете +7. В других аспектах игра была равной – 18 подборов против 16 и 11 передач против 10 у одесситов.

Тернополь – Одесса ФБУ

После перерыва черноморцы не стали дисциплинированными. Они продолжали значительно больше нарушать правила, за счет чего подопечные Дмитрия Забирченко реализовали еще 7 штрафных, тогда как соперник - 2. реализациюе с игры был почти паритет – 6 (1 трехочковый) против 7 (1 трехочковый).

В заключительной части, как и во всех предыдущих, Тернополь владел инициативой. Боуи отличился с дальней и из краски, и таким образом стал самым результативным игроком матча – 17 очков. Близким к дабл-дабл был Югба, который кроме 10 баллов, имел 9 подборов. Хорошая игра лидеров позволила хозяевам победить – 80:68.

Тернополь – Одесса 80:68 (21:18, 20:16, 20:17, 19:17)

Тернополь: Боуи 17 очков + 5 подборов + 4 передач, Югба 10 очков + 9 подборов + 2 передач, Агафонов 12 + 6 подборов + 3 передач, Кольченко 6 очков 1 подборов + 4 передач, Келхон 10 очков 1 подборов + 2 передач

Одесса: Кондраков 6 очков 2 подборов + 6 передач, Артамонов 10 очков + 5 передач, Браун 17 очков + 5 подборов + 3 передач, Блэйлок 6 очков + 6 подборов, Бриджман 6 очков + 4 подбора + 1 передач, Прокопенко 5 очков 4 подбора + 1 передач

положение команд

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Будивельник" в третий раз в сезоне победил "Прометей" (98:90). "Днепр" добыл 20-ю победу в сезоне, одолев "Николаев" (84:70), а "Харьковские Соколы" проиграли дома "Черкаським Мавпам" (57:83).