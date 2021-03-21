"Київ-Баскет" зробив неймовірний камбек і здобув перемогу в Суперлізі Паріматч

У чемпіонаті України з баскетболу в неділю, 21 березня, вiдбулися чергові поєдинки в Суперлізі Паріматч.

Столичний "Київ-Баскет" у матчі з "Хіміком" відіграв у 4-й чверті 16 очок, перевів гру в овертайм і здобув перемогу 80:71, а "Тернопіль" впевнено переграв "Одесу" 80:68.

Хімік заволодів перевагою вже на старті гри і не віддавав її супернику до завершення першої половини. Команда Віталія Степановського добре захистилася та вдало заграла трисекундну, де традиційно ефективно працювали Нельсон та Салліван. Київ-Баскету в першій частині матчу не вистачило енергії та спортивної агресії.

Команда Айнарса Багатскіса мала низький відсоток реалізації кидків із гри та програвала супернику за всіма фронтами. Окремою проблемою для киян стали 3 фоли в пасиві бігменів Коренюка та Тібодо, що стало проблемою для господарів, які проводили ще один матч без Майкла Джейкобсона. Як результат, Хімік пішов на велику перерву за 15 очок переваги.

Київ-Баскет – Хімік ФБУ

У третій чверті южненці змогли втримати перевагу, яка сягала 19 очок. Здавалось, що команда Віталія Степановського вже не віддасть виграний матч, але Київ-Баскет зробив героїчний камбек. Команда Багатскіса продемонструвала захист зовсім іншого рівня у четвертій чверті, закривши лідерів суперника. Господарі почали втікати у швидкий напад, відчули впевненість у трисекундній і зуміли довести свій камбек до овертайму. Прикра втрата під своїм кільцем від гостей дозволила Київ-Баскету зрівняти рахунок, а атака на перемогу очок южненцям не принесла.

В овертаймі, отримавши впевненість і граючи на куражі, Київ-Баскет гру вже не віддав. Отримавши перше лідерство в матчі саме у додатковій 5-хвилинці, Київ-Баскет виграв із рахунком 80:71 і вдруге в сезоні здолав южненців на своєму майданчику.

Київ-Баскет — Хімік 80:71 ОТ (12:22, 16:21, 19:18, 20:6, 13:4)

Київ-Баскет: Близнюк 17 + 7 підбирань + 3 перехоплення, Мессі 11 + 6 підбирань + 3 передачі, Мішула 8 + 3 передачі, Ковальов 4, Коренюк 2 — старт, Янг 16, Павлов 11 + 11 підбирань, Тібодо 6 + 6 підбирань + 4 блок-шота, Крутоус 5

ХІмік: Нельсон 25 + 12 підбирань, Войналович 9, Ковляр 5, Рябчук 2, Антіпов 2 — старт, Салліван 14 + 10 підбирань, Зотов 10 + 7 підбирань + 5 передач - 5 втрат, Марченко 4, Мироненко 0

Тернопіль переграв суперника в кожній з чвертей і як підсумок переміг - 80:68.

В першій половині Тернопіль трохи менше реалізовував моменти в фарбі – 13 проти 15, але за триочковими (6 проти 3) і штрафними (9 проти 1) переважав суперника. Це дозволило повести господарям в рахунку +7. В інших аспектах гра була рівною – 18 підбирань проти 16, і 11 передач проти 10 у одеситів.

Тернопіль – Одеса ФБУ

Після перерви чорноморці не стали дисциплінованішими. Вони продовжували значно більше порушувати правила, за рахунок чого підопічні Дмитра Забірченка реалізували ще 7 штрафних, тоді як суперник - 2. За реалізаціює з гри був майже паритет – 6 (1 триочковий) проти 7 (1 триочковий).

В заключній частині, як і у всіх попередніх, Тернопіль володів ініціативою. Боуі відзначився з дальньої і з фарби, і таким чином став найрезультативнішим гравцем матчу – 17 очок. Близьким до дабл-даблу був Югба, який окрім 10 балів, мав 9 підбирань. Хороша гра лідерів дозволила господарям перемогти – 80:68.

Тернопіль – Одеса 80:68 (21:18, 20:16, 20:17, 19:17)

Тернопіль: Боуі 17 очок + 5 підбирань + 4 передач, Югба 10 очок + 9 підбирань + 2 передач, Агафонов 12 очок + 6 підбирань + 3 передач, Кольченко 6 очок + 1 підбирань + 4 передач, Келхон 10 очок + 1 підбирань + 2 передач

Одеса: Кондраков 6 очок + 2 підбирань + 6 передач, Артамонов 10 очок + 5 передач, Браун 17 очок + 5 підбирань + 3 передач, Блейлок 6 очок + 6 підбирань, Бріджман 6 очок + 4 підбирань + 1 передач, Прокопенко 5 очок + 4 підбирань + 1 передач

Положення команд

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Будівельник" втретє в сезоні переміг "Прометей" (98:90). "Дніпро" здобув 20-ту перемогу в сезоні, здолавши "Миколаїв" (84:70), а "Харківські Соколи" програли вдома "Черкаським Мавпам" (57:83).