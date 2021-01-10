"Киев-Баскет" проиграл в битве лидеров Суперлиги Париматч

"Киев-Баскет" проиграл "Прометею" из Каменского в центральном поединке чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиги Париматч.

Встреча на столичном паркете ДС "Венето" завершилась со счетом 72:91.

Гости с первых минут уверенно захватили инициативу и не отдавали ее до финальной сирены, лишь наращивая преимущество.

Киевские баскетболисты не могли ничего сделать с кинжальными атаками соперника, раз за разом уступая в единоборствах. Перед второй половиной преимущество "Прометея" составляло уже 10 пунктов и дальше лишь росло.

За несколько минут до окончания четвертой четверти у "Киев-Баскета" был шанс на овертайм, но киевлянам меньше чем на 8 пунктов сократить отставание не удалось.

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Отметим, что это стало вторым подряд поражением от подопечных Айнарса Багатскиса. 8 января "Киев-Баскет" проиграл на своей площадке "Запорожью".