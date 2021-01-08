"Химик" обыграл "Харьковских Соколов" в Суперлиге Париматч

Южненский "Химик" на своей площадке одержал тяжелую победу над "Харьковскими Соколами" и поднялся на четвертое место в таблице в Суперлиге Париматч.

Первая половина поединка прошла под диктовку хозяев, которые ушли на большой перерыв с преимуществом в 10 очков благодаря эффективной игре в нападении. В третьей четверти ситуация на паркете не изменилась. Подопечные Виталия Степановского продолжали переигрывать оппонентов и увеличили отрыв от "Соколов" еще на четыре пункта.

Хозяева расслабились перед решающим отрезком встречи и чуть не упустили победу. Харьковчане набрали на 12 очков больше, чем "Химик", но все равно уступили с минимальным счетом.

"Химик" – "Харьковские Соколы" 79:77 (25:16, 21:20, 20:16, 13:25)

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