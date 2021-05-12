'Киев-Баскет' победой стартовал в плей-офф Суперлиги Париматч

В среду, 12 мая, в чемпионате Украины по баскетболу стартовал плей-офф в Суперлиге Париматч.

В стартовом поединке второго этапа сильнейшего баскетбольного первенства страны столичный "Киев-Баскет" обыграл "Черкаськи Мавпы" – 91:71.

Стартовали команды достаточно ровно. Черкасские баскетболисты в первые несколько минут не промахивались, хорошо разыгрывая свои атаки. Впрочем к середине четверти киевляне воспользовались несколькими потерями и неточностями в действиях "Мавп" и осуществили свой рывок. Так, за две минуты до конца четверти оторвались на расстояние 9 очков. Черкасщанам же удалось сократить разрыв до 7 баллов - 26:19.

Во второй четверти Черкассы наладили командное нападение. Игроки "Мавп" неплохо пользовались своими сторонами. Хорошо себя чувствовал Дмитрий Скапинцев, который выполнил два хороших датчанки, а его пыл поддержали Райт и Олег Бондаренко. Так, к середине четверти гости сократили отставание до минимума - 32:30. Разница между командами в несколько атак держалась фактически к концовке периода, где Черкассы пропустили несколько розыгрышей, среди них трехочковый от Близнюка с сиреной. Это опять отбросило "Мавп" на расстояние 10 баллов - 48:38.

К сожалению, достать соперника в четвертой четверти "Черкаським Мавпам" не удалось. Баскетболисты "Киев-Баскета" не подпускали черкасщан в счете и в итоге победили в матче - 91:71. "Киев-Баскет" повел в серии до трех побед.

"Киев-Баскет" - "Черкаськи Мавпы" - 91:71 (26:19, 22:19, 19:17, 24:16)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне старта плей-офф Суперлиги Париматч были названы лучшие игроки регулярного сезона.